Rohff : son album est prêt, la date arrive

Rohff tease l'annonce de la date de son album.

par Team Mouv'

Rohff tease son prochain album sur Instagram, annonçant la révélation de la date de son album pour la fin de la semaine .

Avec des millions de disques vendus, Rohff est au centre de la scène rap française, et chacun de ses projets est très attendu . C'est également le cas de son nouvel album, que le rappeur tease petit à petit sur les réseaux sociaux . Ce dimanche 24 octobre, l'artiste du Code de l'Honneur a dévoilé la date à laquelle sera annoncé le jour de sortie de l'album : dans six jours, soit avant la fin de semaine .

Grande annonce pour grand monsieur

Avec une toute nouvelle photo signée Jonathan Mannion, R - o - h - 2 - f met l'eau à la bouche de ses fans . Le rappeur de la Mafia K1Fry revient en force après s'être récemment fait remarquer dans la saison 2 de Validé, avec une apparition applaudie par le public . Après avoir ajouté le badge d'acteur à sa longue liste de qualités, Rohff a confirmé son statut d'artiste multitâches . Egalement au casting du Classico Organisé, le rappeur franco - comorien ne vieillit pas, et continue de faire l'actualité .

Aperçu plusieurs fois en studio ces derniers temps, avec Gims ou encore Naps, Rohff devrait avoir des featurings de qualité à nous proposer sur son prochain projet . . . qui, si on suit les paroles de l'artiste en 2018, à la sortie de son dernier album, Surnaturel, devrait s'appeler Grand Monsieur. Mais le monument du rap sait se faire discret et garder le mystère jusqu'au bout : il faudra attendre encore un peu pour en savoir plus . . .

Patience donc pour les fans de l'artiste, mais on en saura plus très bientôt . Une grande annonce pour un grand monsieur . . .