Rohff se défend : "beaucoup ont grandi sur mes musiques"

Rohff est revenu sur sa carrière, arguant que "beaucoup ont grandi sur (ses) musiques".

par Team Mouv'

De retour avec un dixième album, Rohff est en plein teasing de son projet, et est revenu sur sa carrière et son influence sur le rap francophone dans une story Instagram à cette occasion .

Absent depuis plus de trois ans de la scène rap, Rohff fait son grand retour pour un disque qui doit s'appeler Grand Monsieur et sera un double - album contenant en tout 26 morceaux, avec des featurings d'exception, notamment avec Jul, Gims, Naps, Dadju ou Tayc. Et pour l'occasion, le rappeur du 94 a décidé de soigner les choses, parce qu'il a apparemment beaucoup de choses à dire .

Retour du Grand Monsieur

Le grand monsieur du rap français s'est donc lancé dans un teasing, prenant plusieurs fois la parole sur les réseaux pour affirmer sa posture de poids lourd et d'ancien du rap français . Il a ainsi déclaré : "Plus de 20 ans de rap, l’expérience va parler . Je peux dire des trucs de ouf et j’ai envie de dire des trucs de ouf, mais j’ai passé l’âge . J’ai de moins en moins d’ego pour cette musique, on a plus rien à prouver nous vous le savez très bien", ajoutant quelques jours plus tard : "Je fais cette vidéo, pas pour parler dans le vide, mais pour vous dire que ça fait quand même un moment que je charbonne dur pour vous, jusqu’à pas d’heure, avec des maux de cœur, des maux de ventre tout ce que vous voulez, mais on a fait le taff", avant de conclure : "Et je suis particulièrement fier de cet album__" .

Instagram de Rohff - capture d'écran

Une prise de position pleine de confiance qui a forcément déclenché des critiques de la part d'une partie de l'audience rap, qui considère que Rohff exagère son influence sur le rap français . Mais celui - ci a alors fait un long post Instagram pour revenir sur sa carrière et afficher sa stature dans le game, déclarant "mine de rien, qu’ils l’assument ou pas, beaucoup ont grandi sur mes musiques . On va juste leur rappeler le 10 décembre, c’est tout…" . De fait, le rappeur de 43 ans est actif depuis 1994, et a pris le micro pour la première fois à 14 ans, présageant d'une carrière et d'une discographie impressionnantes .

Les points sont donc remis sur les i par Rohff, qui, il l'avoue lui - même, n'a plus rien à prouver . Au plus grand damn de certains . . .