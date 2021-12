Rohff : sa scène contre Bosh dans "Validé" est inspirée d’une histoire vraie

Rohff revient sur sa scène contre Bosh dans Validé et explique pourquoi il s'en est si bien sorti.

par Team Mouv'

Le 10 décembre sortira le 10ème album de Rohff, Grand Monsieur. A l'occasion de sa sortie, l'auteur de Surnaturel a accordé certaines interviews et à décidé de revenir sur sa prestation dans Validé lors de l'une d'entre elles.

"c'est une histoire que moi même j'ai vécu"

Début octobre sortait la saison 2 de la série à succès Validé. Durant cette saison, une scène a fait beaucoup parlé d'elle notamment grâce à la force d'interprétation d'un de ses acteurs, Rohff. En effet, ce dernier apparaissait dans une scène à très forte tension au côté de Bosh et a fait forte impression par la véracité de son jeu. Après la sortie de la saison, son réalisateur, Franck Gastambide, a déclaré que le rappeur de 43 ans s'est fait scénariste et metteur en scène à la lecture de son passage avec Bosh et qu'il a décidé d'y apporter des changements. Selon le réalisateur, ce dernier aurait en effet dit “Ouais, c’est pas mal. C’est pas mal Franck. Mais je dois rajouter des trucs".

Interviewé par Mehdi Maïzi lors d'un entretien pour parler de la sortie de son prochain album, Grand Monsieur, le rappeur du 94 a tenu a revenir sur cette scène : "c'est une histoire que moi même j'ai vécu [ ... ] ça ne s'est pas fini de la même manière, mais il m'est déjà arrivé ce type de mésaventure". Une confession qui vient expliquer la justesse de cette scène. Roh2f en a aussi profité pour féliciter son camarade de scène, Bosh : "la scène est réussie aussi parce que Bosh joue bien" montrant ainsi que la très bonne prestation globale de cette séquence n'est pas uniquement due à son passage.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

En 2020 Rohff avait déclaré vouloir se lancer dans la réalisation, peut être que cet évènement le réconfortera dans cette idée, en tout cas on lui souhaite le même succès.