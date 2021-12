Rohff s'en prend à Spotify

Rohff est remonté contre Spotify, qui ne l'a pas mis dans sa playlist découverte.

par Team Mouv'

Rohff est mécontent : son album Grand Monsieur est absent d'une des principales playlists de nouveauté de Spotify.

Si vous êtes abonné à Spotify, vous écoutez peut-être, comme des millions d'auditeurs, la playlist New Music Friday France, qui permet de découvrir des dizaines de nouveautés chaque semaine. Cependant, ce vendredi, un absent était à remarquer, et pas des moindres : Rohff n'était pas recensé dans ce best-of des sorties, alors qu'il vient de sortir Grand Monsieur, son nouvel album.

R-o-h-2-f a donc réagi, et s'en est pris à Spotify, dans un tweet qui a le mérite d'être clair : le grand monsieur du rap français a blâmé le choix de Spotify, s'appuyant sur le fait que son album était très attendu par ses fans, notamment sur Twitter.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

On connaît le poids des plateformes de streaming : en mettant en avant certains titres plutôt que d'autres, Apple Music, Youtube Music ou encore Spotify peuvent favoriser de manière phénoménale le succès d'un morceau, et même d'un artiste. Or, l'absence de l'auteur de Legend, qui pourrait sembler être un simple oubli, a piqué à vif le rappeur et ses fans, qui considèrent que Roh2f est un monument du rap français que la plateforme ne peut pas simplement oublier.