Rohff s'embrouille avec le CM de Winamax

Rohff n'a pas apprécié un des posts du community manager de Winamax, et ne s'est pas fait prier pour lui répondre.

par Team Mouv'

On ne blague pas avec le grand monsieur du rap français. C'est ce qu'à découvert le CM de Winamax, qui a reçu une réponse très salée de Rohff après s'être "moqué" de lui sur les réseaux.

La semaine dernière a été marquée par le match des Comores contre le Cameroun lors de la CAN. Une rencontre suivie de près par Rohff, passionné de foot et d'origine comorienne, qui a même participé à la création de l'hymne. Housni n'a alors pas caché son mécontentement devant la défaite tragique des Comoriens : 10 contre 11, avec un gardien de fortune, l'équipe a essayé de résister, en vain. Une défaite largement commentée dans les médias, tant le combat fût titanesque.

Housni ne se laisse faire

Rohff était présent ce soir-là, et en a profité pour insulter les arbitres et partir faire la fête avec l'équipe, dont il a célébré le courage. Mais malheureusement, les Comoriens ont écopé de 4500€ d'amende pour le maillot artisanal de Chaker Alhadur, un joueur de champ qui a mis du scotch sur son maillot pour assumer le post de gardien de buts après 3 désistements. Or, le community manager de Winamax, colportant l'information sur Twitter, en a profité pour tacler R-o-h-2-f : il écrit ainsi *"La CAF a infligé une amende de 4 500 € à la Fédération des Comores pour le flocage artisanal de Chaker Alhadur. Pire encore, elle a obligé chaque joueur à écouter le dernier album de Rohff".*

Malheur au communiquant : Rohff n'est pas de ceux qui laissent passer les moqueries sur les réseaux sociaux. Devant cet affront, l'auteur de La Fierté des Nôtres s'est fendu d'un long message, clashant avec soin son détracteur : "Le community de Winamax petit marin d’eau douce va faire ta chambre l’album Grand Monsieur en terme de rap,instru,flow technique massacre tout ce que tu écoutes.Les Comores a 10 vs 11 perde que 2-1+une amende de toxico par des gratteurs corrompu.l’Afrique nous aime". Et de surenchérir ensuite, avec une prétendue photo du CM, s'amusant de son physique.

Une piqûre de rappel pour ceux qui auraient potentiellement oublié l'importance de Housni dans le rap français, alors même que son album, Grand Monsieur, a clôt 2021 avec l'élégance habituelle du rappeur.