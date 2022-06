Rohff révèle son salaire mensuel

Dans l'émission Le QG de Guillaume Pley, Rohff a révélé en toute franchise ses revenus.

par Team Mouv'

Le 10 décembre dernier, Rohff sortait son dixième album solo : Grand Monsieur . Un album très bien reçu par le public et qui s'est écoulé à 13 123 exemplaires en première semaine . Sur ce projet, on peut y retrouver GIMS, Jul, Tayc ou encore Dadju. Figure mythique et incontestable du paysage rap français, Rohff, membre de la Mafia K'1 Fry a récemment révélé qu'il avait failli faire partie du Secteur Ä.

La moula de Rohff

Et les révélations continues mais sur un tout autre sujet... ses revenus ! On en parle tout le temps dans le game : la kichta, la moula, l'oseille, mais combien gagne un rappeur comme Rohff ? Une question qui peut faire mouche tant par la transparence et à la complexité de calculer les revenus d'un artiste qui englobe souvent plusieurs sources de revenus comme les ventes en physique, en streaming, les concerts, le droit à l'image, le merchandising...

Sur ce sujet, ROH2F a sincèrement répondu à la question posée par Guillaume dans son émission LE QG. Guillaiume Pley lui a demandé : "Revenu fiscal déclaré ?', et le grand monsieur a déclaré : "10, 15k je pense, par mois". Il n'a pas développé ses sources de revenus mais on peut au moins se faire uen idée sur ce que peut gagner un artiste comme lui.