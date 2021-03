Rohff répond à un fan qui lui demande de faire des morceaux comme à l’ancienne

Dans une story Instagram, Rohff a partagé un échange avec un fan qui lui demande de refaire des sons "à l'ancienne". A ce sujet, Rohff est catégorique.

par Team Mouv'

Avec des sons comme Sécurisé avec Dadju ou plus récemment Doux - bail, Rohff montre sa capacité à s'adapter aux sonorités actuelles du rap français . Cependant, il semble que certains de ses fans continuent d'espérer le jour où le rappeur refera des sons "à l'ancienne", plus dans le style d'un album comme Le code de l'horreur, par exemple . L'un d'entre eux a directement fait part de sa demande à son rappeur préféré en MP, qui n'a pas manqué de lui répondre .

Rohff ne refera pas de sons "à l'ancienne"

"Code de l'honneur, code de l'horreur, en boucle je l'écoute, je m'en lasserai jamais, stp fais du sale, sors des sons comme avant", a imploré un internaute dans un message privé adressé à ROH2F . Mais ce dernier, qui a partagé l'échange en story, lui a répondu sans détours que cela ne se ferait pas . "Ecoute des sons d'avant si tu veux, des sons d'avant je refais pas la même chose, et ça fait plaisir que tu t'en lasses pas . J'ai 43 piges, j'ai passé l'âge, trop de maturité pour parler comme avant, je suis cohérent" . Une réponse qui a le mérite d'être claire .

Capture d'écran story Instagram @surnaturelbyrohff

On sent bien que malgré tout, Rohff est très reconnaissant de la fidélité de son public qui le suit depuis des années maintenant et qui continue de saigner ses plus anciens projets . Mais il exprime aussi sa volonté d'aller de l'avant et de toujours chercher à innover, ce que personne ne peut lui reprocher . Ainsi, il avait créé la surprise en fin d'année 2020, en revenant avec un morceau en mode drill.