Rohff provoque un gros embouteillage sur les Champs-Elysées

Samedi 12 juin 2021, Rohff était en vadrouille sur les Champs, et ses fans aussi !

par Team Mouv'

Comme souvent, Rohff a attiré les foules ce week - end alors qu'il se baladait tranquillement sur les Champs - Elysées. Après avoir posté quelques images de sa vadrouille, il a rapidement été rejoint par de nombreux fans venus lui témoigner son respect . C'est aussi l'occasion de voir à quel point l'artiste a marqué les esprits des fans en plus de 20 ans de carrière . . . et ils le lui rendent bien .

Bain de foule pour Rohff

Aux alentours d'une heure du matin samedi, Rohff a littéralement conquis les Champs - Elysées . D'abord très heureux de rencontrer quelques fans durant sa balade, l'artiste a rapidement été dépassé face à l'afflux de gens venus le saluer . Ce qui devait arriver arriva : les fans de Rohff son parti en grosse fête en plein milieux de la plus belle avenue du monde . Résultat : un immense embouteillage s'est formé peu après minuit à cause des festivités . Des images de ce petit bain de foule sont disponibles sur Twitter et on peut y voir à quel point le public est heureux de partager un moment avec le rappeur de Vitry - sur - Seine. Rohff en a publié en commentant : "Ce sont les cités, désolé pour l’embouteillage" .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Rohff, la fierté des siens

Avec les températures estivales et le couvre - feu à 23h, on dirait que de plus en plus de citoyens ont du mal à rester enfermés chez - eux chaque soir . Ce week - end, de nombreux rassemblements de ce type ont eu lieux partout en France . Sans trop le vouloir, Rohff a donc déconfinné les Champs - Elysées ce samedi, soit 17 ans après avoir immortalisé cette avenue et son célèbre Arc de Triomphe sur la pochette de son classique La Fierté des Nôtres, sorti en juin 2004 . D'ailleurs, il a récemment taclé Puma pour avoir repris l'idée principale de son visuel pour une pub avec Neymar récemment .

Pochette de l'album de Rohff, "La Fierté des nôtres"