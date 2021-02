Rohff annonce préparer un film sur sa vie

Rohff a révélé préparer un biopic sur sa vie.

par Team Mouv'

C'est lors d'une interview avec Konbini que Rohff a dévoilé timidement ses projets d'avenir : un biopic sur sa vie est en préparation .

Rohff : plein de projets en préparation

Invité pour discuter de sa carrière et de ses dernières actualités musicales et cinématographique, notamment pour son apparition dans Validé saison 2 qui sortira "bientôt" comme l'a promis son réalisateur Franck Gastambide . Le rappeur du 94 qui charbonne en studio pour un prochain album, est revenu sur son feat Sécurisé avec Dadju qui cartonne, ses secrets pour rester pertinent dans le rap game actuel . . . Mais l'information à retenir c'est la préparation d'un biopic sur la vie du MC . En effet Rohff a brièvement confié sans s'y attarder pour garder tout le mystère être en collaboration avec un scénariste .

À la question "T'as des projets pour le grand écran ?" l'artiste a répondu : "__On est sur un scénario, j'écris avec un scénariste en ce moment, on avance bien sur mon biopic, mais je ne peux pas en dire plus, chaque chose en son temps . On met pas la charrue avant les bœufs . " Un projet à suivre de près .