Rohff : le jour où il a tapé un gros footing juste avant son Zénith

Invité de Mouv' Rap Club pour la sortie de son 10ème album "Grand Monsieur", Rohff a raconté une anecdote bien drôle sur un de ses Zénith.

par Team Mouv'

Vendredi 10 décembre 2021 signait une grosse date pour les sorties rap français, parmi elle le retour du Grand Monsieur Rohff avec la sortie de son 10ème projet : Grand Monsieur. Pour nous en parler sur Mouv', le rappeur était l'invité de Pascal Cefran, Laure et Ismaël.

En effet, le rappeur du 94 s'est confié en interview sur ce nouvel opus, ses classiques dont Testament, Qui est l'exemple ? ; sa tournée Classic Tour à venir, la prison, la street, ses collaborations notamment sa récente avec Jul sur le titre Legend.. Bref plein d'anecdotes croustillantes sur l'une légendes encore actives du rap français.

Anecdote marrante sur son Zénith

Parmi les nfos et anecdotes racontées par ROH2F dans l'interview, uen bien drôle a été confié. Tout rire et sourires, Rohff nous a raconté qu'il avait fait un gros footing quelques heures avant un de ces gros concerts en 2009 et ça ne ça pas vraiment passé comme prévu :

