Rohff lance un jeu concours pour écouter son album en premier et avec lui

Rohff propose à ses fans de gagner une écoute de son 10ème album en avant première et en sa présence.

Le 9 novembre dernier, le rappeur du 94 nous dévoilait le nom, la tracklist et la date de sortie de son prochain projet, Grand Monsieur.

Une écoute en présence du rappeur

En featuring on pourra retrouver Jul, Imen Es, Tayc, Goulam, Guè Pequeno, Gims, Naps et Dadju. Un casting Deluxe pour un album qui, on l'imagine, est important pour Rohff.

Ce lundi 22 novembre, l'auteur de Surnaturel a décidé de faire gagner une écoute en avant première de son 10ème projet. A travers un post sur les réseaux sociaux il annonce un tirage au sort parmi ceux qui auront précommandé l'album. L'heureux ou heureuse gagnant(e) aura donc la chance d'écouter avant tout le monde Grand Monsieur en présence de son auteur, Rohff.

Une bonne opportunité pour les fans de réaliser l'un de leur rêve et de partager un moment avec l'un de leur artiste préféré.