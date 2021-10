Rohff lâche le clip de "Enemy" et annonce son 10ème album

"Le dixième album arrive" Rohff prévient à la fin de ce nouveau clip de "Enemy".

par Team Mouv'

Rohff effectue son grand retour sur le devant de la scène depuis quelques semaines . Ce come - back est marqué par sa présence dans la saison 2 de Validé de Franck Gastambide, dans laquelle il tient un gros rôle . En plus de son jeu d'acteur, Rohff a participé à la BO de la série avec le morceau Enemy.

Et c'est justement ce titre qui a le droit à son clip, réalisé par Neetch . Dans le visuel, on retrouve quelques acteurs de la série, comme Sams qui partage l'écran avec Rohff . Mais la très bonne nouvelle en plus du clip, c'est l'annonce d'un dixième album de Rohff .

Un dixième album pour Rohff

C'est à la fin du clip que Rohff nous prévient : "le dixième arrive". Il faut donc se préparer comme il se doit pour le grand retour de Rohff, trois ans après Surnaturel ( 2018 ) . Quelques jours plus tôt, Rohff avait déjà annoncé que cet opus arrivait, la date devrait prochainement être annoncée .