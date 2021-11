Rohff invite Jul, Gims, Dadju, Tayc... pour son 10ème album

Rohff vient d'annoncer la tracklist et les invités de son prochain album.

par Team Mouv'

Lundi 25 octobre, Rohff teasait son prochain album sur Instagram, annonçant la révélation de la date de son album pour la fin de la semaine. C'est finalement deux semaines plus tard que le rappeur du 94 nous dévoile le nom, la tracklist et la date de sortie de son prochain projet.

Rohff reçu 10/10

Alors que l'auteur de La Puissance a ébloui les spectateurs dans la saison 2 de Validé, il décide de sortir son 10ème album en cette fin d'année. Celui qui apparait sur le titre Les galactiques du Classico Organisé n'a pas sorti de projet depuis le 14 décembre 2019 et son album Surnaturel aujourd'hui disque d'or.

Quasiment deux ans plus tard Roh2f a donc envoyé sur les réseaux sociaux toutes les informations concernant son prochain album, Grand monsieur. Ce dernier sera mis en vente le 10 décembre et sera disponible en précommande dès le 10 novembre. Il s'agira non pas d'un simple album mais d'un double album de 13 morceaux chacun. En featuring on pourra retrouver Jul, Imen Es, Tayc, Goulam , Guè Pequeno, Gims, Naps et Dadju. Un casting Deluxe pour un album qui, on l'imagine, tient à cœur pour Rohff.

Alors que le rappeur a sorti son premier projet en 1999 et qu'il a vendu près de 1 950 000 disques dans sa carrière, le franco-comorien se montre toujours aussi productif et ne semble pas prêt à prendre sa retraite.