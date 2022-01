Rohff insulte les arbitres de la CAN et va s’enjailler avec les joueurs Comoriens

Rohff, fan de foot, a passé un moment avec l'équipe des Comores après leur défaite.

par Team Mouv'

Les Comoriens n'auront pas tout perdu ce mardi 24 janvier : après leur défaite face au Cameroun, c'est Rohff qui est venu en personne leur remonter le moral.

A l'occasion du match Comores - Cameroun pendant la CAN, ce mardi 24 janvier, Rohff, qui a grandi sur l'île, avait fait le déplacement : présent dans la tribune, celui-ci a assisté à toute la rencontre. Malheureusement pour le rappeur et son équipe favorite, c'est le Cameroun qui a réussi à se qualifier pour les quarts de finale, au détriment des Comoriens (2-1).

Une soirée chargée pour le Grand Monsieur

Pourtant, l'équipe avait dans son public un soutien de taille : Housni, qui était venue soutenir les Comores, dont il a préparé l'hymne. Mais ces dernières partaient avec un désavantage de taille. Douze joueurs et trois gardiens étaient en effet absents à cause, notamment, du covid; alors que le Cameroun partait comme un des grands favoris de la CAN. L'équipe a tout fait pour résister, offrant aux spectateur un grand spectacle, en vain.

Housni, qui a donc assisté au match, n'a pas caché son mécontentement face à la défaite de son équipe favorite : le supporter numéro 1 des Comores s'en est pris aux arbitres, qu'il a trouvé trop sévères. Le rappeur les filme ainsi en story, hurlant : "vous êtes nuls ! nuls ! nuls !", au milieu d'autres insultes. Que l'on se rassure : Rohff a fini par se calmer, accédant aux vestiaires des Comoriens, pour célébrer la fin du match avec ses joueurs préférés (dont Chakeer Alhadhur, qu'il a lui-même désigné "homme du match").

Une soirée forte en émotions pour tous les participants : spectateurs, joueurs et même Rohff, qui est passé de la colère à la joie en allant rejoindre son équipe. Un moment fort pour les Comoriens, qui ont pu se consoler dans les bras d'un de leurs emblèmes nationaux.