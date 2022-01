Rohff explique pourquoi certains rappeurs n'osent pas feater avec lui

Rohff juge certains rappeurs pas assez reconnaissants du travail des anciens.

par Team Mouv'

Rohff est une des figures mythiques du rap français. Une position reconnue par une partie du paysage rap français mais qui, selon lui, n'est pas assumée par tous.

"Revendiquer Rohff aujourd'hui, c’est prendre parti vis-à-vis d’autres rappeurs"

Vendredi 10 décembre, Rohff sortait son dixième album solo : Grand Monsieur. Un album très bien reçu par le public et qui s'est écoulé à 13 123 exemplaires en première semaine. Sur ce projet, on retrouve un bon nombre de collaborations avec des artistes de la scène actuelle comme GIMS, Jul, Tayc ou encore Dadju. Une génération qui a certainement été bercée par des morceaux de r-o-h-2-f et qui doit être fière de feater avec le rappeur franco-comorien. Cependant, selon ce dernier une partie de cette génération n'est pas assez reconnaissante du travail réalisé par les anciens.

En effet, interrogé par France Info, l'auteur de GM10 a déclaré : "Quand ils sont invités à rapper sur Skyrock, Génération, Mouv’, ils sont nombreux à poser sur mes instrus. D’autres revendiquent Rohff dans leurs interviews. Mais à côté de ça, il y en a qui ne sont pas reconnaissants. Parce que revendiquer Rohff aujourd'hui, c’est prendre parti vis-à-vis d’autres rappeurs. Alors une collaboration, n’en parlons pas. Je suis sûr et certain que beaucoup ne pourront pas l’assumer. Peut-être de peur d’être clashé par la suite."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Une prise de parole qui a le mérite d'être claire de la part de Rohff et qui ne risque pas de passer inaperçue par les principaux acteurs de ce rap game.