Rohff et Soprano célèbrent la qualification des Comores pour les huitièmes de la CAN

Rohff et Soprano fêtent la qualification des Comores sur les réseaux sociaux.

par Team Mouv'

Il y a quelques jours Alonzo, Soprano, Rohff, Vincenzo… étaient réunis pour l’hymne des Comores à l'occasion de la Coupe d'Afrique des nations. Aujourd'hui une partie de ces artistes célèbre l'exploit de leur équipe nationale.

"Le peuple Comorien est fier de vous"

Modeste 132e du classement Fifa et pour leur première participation à la compétition, les Cœlacanthes se sont officiellement qualifiés pour les huitième de finale de la CAN ce jeudi 20 janvier. Grâce à leur victoire contre le Ghana deux jours plus tôt et la victoire de la Guinée équatoriale contre la Sierra Leone, les Comores terminent parmi les meilleurs troisièmes de la phase de groupe et réalise ainsi un exploit historique.

Les Comores et le rap français, c'est une belle histoire d'amour. De nombreuses gros artistes font partie du paysage du rap français comme Rohff, Alonzo, Soprano, Djado Mado, Starce ou encore 1Pliké140. Et alors que l'équipe de foot l'archipel vient de réaliser cet exploit historique lors de la CAN 2021, un bon nombres de ces rappeurs ont tenu à célébrer cet inoubliable évènement.

Rohff s'est notamment exclamé "L’avenir est à nous .... Le peuple Comorien est fier de vous. Merci" et Soprano s'est affiché sur les réseaux en train de célébrer l'exploit en portant le maillot de l'archipel.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Des images et des messages qui montrent l'immense fierté d'un peuple composé de tout juste un peu plus d'un million d'habitants et qui vient de réaliser l'un des plus gros exploits de son histoire.