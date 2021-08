Rohff et Naps réunis en studio : bientôt le featuring ?

Naps s'est affiché tout content en compagnie de la légende du rap français Rohff.

par Team Mouv'

On avait vu les deux artistes Naps et Rohff ensemble en showcase à Marseille kicker sur En mode et c'était du plus bel effet . Les deux rappeurs semblent s'accorder parfaitement tous deux micro à la main et semblent vouloir réitérer l'expérience en studio !

En effet le rappeur marseillais et le vétéran de la Mafia K'1 Fry ont été vus tous les deux réunis en studio, c'est Naps qui a posté une story en compagnie de ROH2F comme le rapporte le média Midi/Minuit .

Naps a annoncé son nouveau projet Best life avec la cover : de quoi espérer Rohff dans sa tracklist ? En tout cas on a hâte de voir ce qui se trame et d'entendre leur collaboration .

Depuis l'immense succès de la Bande Organisée de Marseille et également avec le carton de son titre La Kiffance, Naps rayonne . Rohff de son côté est toujours très actif sur l'instrumentale.