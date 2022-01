Rohff donne son Top 5 des meilleurs rappeurs français dans l'histoire

À l'occasion d'un entretien accordé à Clique TV, Rohff a dévoilé son top 5 des rappeurs français et ça sent bon les années 2000.

Celui qui sortait l’album Grand Monsieur le 10 décembre dernier est passé chez Clique. À l’occasion de cette interview pour Clique Talk, Rohff continue la promo de son album et a dévoilé son top 5 des rappeurs français de tous les temps.

Un top 5 nostalgique

Clique a publié ce 12 janvier une rencontre avec Housni. Celui qui a récemment sorti une hymne pour les Comores à l’occasion de la Coupe d’Afrique, est revenu sur ses 25 ans de carrière, la glorification de la drogue dans le rap, ses classiques mais aussi son top 5 des rappeurs français dans l’histoire.

Alors que le rappeur reproche le manque de profondeur du rap aujourd’hui “aujourd’hui tout n’est que vanité et divertissement, limite raisonner ça sonne too much”, c’est à la fin de cette discussion que le journaliste a pu demander au Classic Man de donner son top 5 des rappeurs français, sans se citer lui-même, évidemment. Une question difficile à laquelle celui-ci répond pourtant très franchement “*je dirais Le Rat, Kery James, Ali de Lunatic, Lino, Akhenaton*” avant d’ajouter “Après bien sûr, on aurait pu mettre Oxmo tu vois, il y en a d’autres hein”.

À noter que parmi tous ces noms, seul un n'apparaît pas dans la liste des collaborations du Grand Monsieur. Ce n’est autre que Ali qui formait le légendaire groupe Lunatic avec Booba dans les années 2000.

Très nostalgique de l’époque des années 90-2000, l’auteur de Regretté regrette aussi visiblement l'alliance du fond et de la forme dans le rap game aujourd’hui.