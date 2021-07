Rohff donne des nouvelles de son 10ème album

Rohff donne enfin de ses nouvelles pour la suite de sa carrière.

par Team Mouv'

Plus de deux ans après la sortie de son neuvième album Surnaturel, Rohff s'apprête à marquer son retour avec un nouvel opus. Ce nouvel album s'inscrira comme le dixième de sa discographie, et marquera une nouvelle étape dans la carrière de Classicman .

L'album entre en mix

Le successeur de Surnaturel devrait prochainement voir le jour . Rohff a annoncé sur Instagram que ce nouvel opus était au stade du mix. Il faut donc comprendre que les morceaux sont terminés et que le développement de l'album est au stade final .

Sur Instagram, Rohff annonce que son 10ème album est au stade du mix

Un feat avec Gims sur ce nouvel album

On sait peu de chose sur ce nouvel opus, si ce n'est qu'un feat avec Gims a été enregistré . Les deux rappeurs avaient été aperçus ensemble en studio. Du côté de la date de sortie, on ne dispose pas plus de précision, mais l'album sortira bien en 2021.