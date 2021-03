Rohff annonce la sortie d'un nouveau morceau

Rohff a annoncé la sortie d'un morceau intitulé "Doux-bail" pas plus tard que vendredi 12 mars à minuit !

par Team Mouv'

Grosse période pour les fans de Rohff. En effet, après l'avoir notamment retrouvé avec un son énervé (GOAT) et dans le clip ultra bien réalisé de Sécurisé avec Dadju, ROH2F sera très bientôt de retour pour un nouveau son, ce qu'il a annoncé sur ses réseaux sociaux. Ainsi, on apprend que Doux - bail sera disponible le 12 mars à minuit !

Nouveau son, nouveau clip !

Via le visuel partagé notamment sur Instagram, on apprend plusieurs choses . Tout d'abord, le titre, un jeu de mot plus qu'évident avec la grande ville des Emirats Arabes Unis, ce que vient réaffirmer le visuel aux couleurs sombres et néons qui symbolisent la vie nocturne chère à la ville . Ensuite, on apprend que non seulement le morceau sortira ce vendredi 12 mars à minuit, mais qu'il sera accompagné d'un clip plus tard dans la journée à 18h !

C'est donc un double rendez - vous que donne Rohff à ses fans et on peut être surs que ces derniers seront au rendez - vous . À noter qu'ils pourront également bientôt retrouver leur rappeur préféré dans la saison 2 de la série Validé de Franck Gastambide, dont le montage des premiers épisodes est désormais officiellement terminé !