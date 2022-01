Rohff, Alkpote, Booba… dans le Top 5 des rappeurs au vocabulaire le plus varié en 2021

RapMinerz a établi le top 5 des rappeurs au vocabulaire le plus riche en 2021.

Quel rappeur utilise le vocabulaire le plus riche ? C'est la question que s'est posée Rap Minerz, qui se professionnalise dans les datas liées au rap.

Comme chaque année, Rap Minerz a ainsi proposé plusieurs classements. Analysant plus de 15 000 morceaux, le média a ainsi fait un top pour divers thèmes : les rappeurs les plus productifs, ceux qui ont fait le plus de featurings, mais aussi des analyses purement textuelles avec les mots les plus utilisés dans des textes de rap cette année (on apprend ainsi que "Kichta" est top 1 en 2021).

Rohff en tête, Booba suivi de près par Sadek

Un des classements les plus intéressants proposés par Rap Minerz est sans nul doute celui des rappeurs ayant le vocabulaire le plus varié. Si chacun peut faire ses paris, selon les spécialistes de la data, il n'y a pas d'erreur : c'est Rohff qui est en tête du classement, suivi de MikeZup, Alkpote, Booba et enfin Sadek.

S'il peut-être anecdotique de remarquer que Booba et Sadek, ennemis ultimes, se tiennent la bourre dans ce classement (avec 32,2 et 32,1% respectivement), on pourra aussi remarquer la présence d'Alkpote, qui se distingue, il est vrai, par des textes toujours plus créatifs dans les métaphores et les termes utilisés. L'Empereur a d'ailleurs élargi son répertoire, avec des thèmes moins répétitifs, ce qui lui permet d'enrichir encore plus ses textes.

Mais la place du roi est laissée à Rohff, qui trône sur le podium avec ses 35,5%. Et, de fait, ce dernier a fait un retour en grande pompe avec *Grand Monsieur,* qui, même s'il n'a pas fait l'unanimité, a tout de même permis à Rohff de revenir sur le devant de la scène. Avec des textes sophistiqués et des thèmes travaillés, celui-ci a réussi à se hisser à la première place de ce classement.

On apprend d'autres anecdotes grâce au classement de Rap Minerz : le mot Covid, par exemple, est le nom propre le plus utilisé dans les textes de rap cette année. On espère que l'année 2022 aura un autre mot en égérie...