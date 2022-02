Rohff a failli faire partie du Secteur Ä

Surprenant mais vrai : Rohff a révélé qu'il aurait pu rejoindre le Secteur Ä.

La fusion de deux grands monuments du rap a failli se faire : Rohff a révélé qu'il a failli rejoindre le Secteur Ä.

Ce mardi 15 février, Rohff était l'invité de Driver dans son podcast Featuring. Et le Grand Monsieur en a profité pour se livrer un peu plus sur son parcours, offrant à ses fans une exclusivité à laquelle on ne s'attendait pas : Rohff aurait hésité à rejoindre le Secteur Ä, avant de décliner la proposition.

Rohff dans la secte d'Abdulaï ?

C'est alors qu'il avait déjà publié son premier album, Le Code de l'honneur, que le jeune rappeur, au début de sa vingtaine, a failli rejoindre la secte d'Abdulaï. Il explique ainsi à Driver : "Je me souviens que nous avions mangé ensemble avec Kenzy, il m'avait sollicité (...) et il me proposait d'intégrer le Secteur Ä". A l'époque, on y retrouve Ärsenik, Neg'Marrons, Pit Baccardi, Stomy Bugsy, Doc Gynéco et Passi.

Mais Rohff explique qu'à l'époque, il ne se sentait pas de faire ce pas : "Il me proposait d'intégrer le Secteur Ä et je me rappelle lui avoir dit : "je ne peux pas, je viens de Mafia K'1 Fry, je viens de là-bas, les gens vont croire que je suis Secteur Ä"". Rohff ne voulait donc pas trahir ses origines, malgré l'argument "business". "Ca l'aurait peut-être fait, mais si tu veux, moi, je voulais garder mon identité". Mais, fairplay, il conclut : "en tout cas, j'avais respecté cette démarche de Kenzy".

Le Grand Monsieur aurait pu connaître un destin bien différent, et on peut rêver aux pépites que cette association nous aurait offertes.