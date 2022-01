Rockin' Squat sur sa réponse à Sinik : “une bouse écrite en 5 minutes”

Rockin Squat se moque des réactions sur sa réponse à Sinik.

par Team Mouv'

Alors que le clash entre Sinik et Rockin' Squat fait beaucoup parler de lui, ce dernier s'est exprimé sur cet engouement illogique.

"Un trafic 100 fois plus important qu’un album murît pendant des année"

Le 15 janvier dernier, Sinik publiait sur son compte Instagram une vidéo au studio, nous dévoilant un titre inédit dans lequel il clash plusieurs personnes dont Rockin’Squat. Dans le morceau, il déclare : “Rockin’Squat, elle est pour toi, fils de la famille Cassel, tu parles beaucoup pour un bourgeois qui a vendu 28 cassettes. Y’a du talent dans ta famille mais ne joue pas le pionnier, tu es la preuve que la pomme peut tomber loin du pommier”.

Le rappeur du groupe Assassin n'a pas fait attendre sa réaction. En effet, il a répondu une première fois sur Instagram en publiant l'extrait de cette fameuse interview et une seconde fois ce 17 janvier en dévoilant un freestyle pour contre-attaquer en musique et en indiquant en légende "Huit mesures, ton clash ne vaut pas plus".**

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Un freestyle qui a fait beaucoup réagir et dont l'auteur s'est justifié ce mercredi 19 janvier à travers un post Instagram : "J’ai répondu à Sinik pour vérifier qu’une grosse bouse écrite et posée en 5 minutes engendrait chez le public et les médias Un trafic 100 fois plus important qu’un album murît pendant des années avec des bêtes de musicien, fort est de constater que c’est le cas…".

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Un message clair de la part de Rockin’ Squat qui aura le mérite de dénoncer les méfaits d'un système qui s'extasie sur un clash et donne plus d'importance à un bad buzz qu'une œuvre travaillée.