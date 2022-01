Rockin' Squat met fin au clash avec Sinik et le remercie

Rockin' Squat met un terme au clash avec Sinik après une semaine de piques envoyées sur les réseaux sociaux.

Depuis quelques jours, Sinik et Rockin’Squat s'affrontent dans un clash via réseaux sociaux interposés. Alors que Rockin' Squat a réagi récemment en se moquant des réactions sur sa réponse à Sinik, il a publié ce 19 janvier sur Instagram un post qui permettra surement d'apaiser les tensions.

Un clash qui aura permis à Rockin'Squat de "s'élever"

C'est ce 19 janvier que le frère de Vincent Cassel a repartagé sur Instagram toujours, une interview de Sinik qui s'est exprimé sur ces raisons qui l'ont poussé à le clasher. Squat en a donc profité pour apaiser les tensions dans sa description. Le rappeur a remercié son adversaire avant de reconnaitre son arrogance, son égoïsme et son égocentrisme qui constituent des défauts sur lesquels il tente de travailler.

En effet, il a indiqué "Sinik, merci pour ces quelques punchlines et pour ton interview qui ont mis le doigt sur mon "arrogance". Sache que j'écris ce post sans aucun sarcasme." avant de conclure en souhaitant bonne chance à Sinik pour son prochain album dont la sortie est prévue pour le 28 janvier "Encore merci d'avoir réveillé en moi une fois de plus l'envie de m'élever. Car c'est au moment et face au choix à faire qu'on décide comment on veut avancer et réagir. Ton petit pique lancé à mon encontre m'a une nouvelle fois recentré sur l'essentiel. Bonne chance pour ton album."

Une marque de sagesse que l'on apprécie de la part du rappeur.