Rockin Squat dévoile le premier single de son prochain album "PRISON PLANET"

Toujours actif et super engagé lyricalement, RCKNSQT dévoile le premier extrait de son futur projet...

par Team Mouv'

De retour en 2020 avec 432HZ et Chronique d'une Formule annoncée, le fondateur du groupe Assassin n'a pas chômé pendant le confinement et dévoile déjà un premier avant goût de son prochain album .

Le début du compte à rebours

Plus question de laisser ses fans dans l'incertitude . Rockin Squat prend immédiatement les devants et annonce qu'il s'agit bien du premier extrait d'un album "hors du commun dans ce rap français" qui se voudra "novateur", signé toujours de sa plume percutante et qui sortira 20 ans après les Attentats du 11 septembre 2001 .

Toucher l’actualité de plein fouet

Dans ce premier extrait, dont le clip arrive très prochainement, RCKNSQT se positionne d’entrée de jeu sur l’actualité et met le doigt sur les nouvelles armes numériques que la NSA ( Agence Nationale de Sécurité ) utilisent pour bâtir ce nouveau monde dans lequel nous sommes tous plongés aujourd'hui . Citant les outils de surveillance que sont les FISA ( amendement Act de 2008 ) , FAA ( Act de surveillance de 1978 ) ou l’ordre exécutif 12333 signé le 4 décembre 1981 par Ronald Reagan .

Il parle aussi de la censure du média iranien Press TV, le 12 janvier dernier, dont les pages aux plusieurs millions d’abonnés ont été fermées par Facebook et Google . Citant également des exemples de lutte que sont Mouammar Kadhafi, Yasser Arafat ou la famille El - Assad .

Un sacré premier titre qui annonce un album engagé comme jamais dans ce rap français qui cherche plutôt à se divertir ou égotriper . En attendant, ( re ) découvre le clip Rap de mon âge dans lequel il fête son anniversaire .