RK revient avec le clip "Dangerous"

RK vient de sortir le clip sombre de son nouveau single "Dangerous".

par Team Mouv'

RK est prolifique . Moins de quatre mois après la sortie de son album Neverland, le rappeur du 77 revient avec un nouveau single. Après plusieurs featurings très quali avec S . Pri Noir ou DA Uzi notamment, RK a dévoilé le morceau Dangerous avec son visuel le 1er avril .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Dans son clip, RK nous montre à quel point sa vie est "dangerous" . Arme à la main dans un entrepôt désaffecté, goutte de sang et bonnes bouteilles de champagne : le décor est posé . Le rappeur de 19 ans enchaîne les punchlines kickées et les refrains chantés . On espère que ce titre annonce un projet du même genre très prochainement .