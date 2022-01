RK et Tayc : le feat est prêt

RK et Tayc ont dévoilé sur Instagram un extrait exclusif d’un morceau commun annonçant le futur projet de RK.

par Team Mouv'

Ce 18 janvier au soir, RK et Tayc partageaient sur leurs réseaux sociaux une vidéo au studio dévoilant un court extrait de leur featuring et annonçant la préparation du projet de RK.

RK, l'album pour 2022 ?

Le 2 juillet 2021, RK dévoilait son quatrième album solo intitulé 100 rancunes. Celui qui a déjà réalisé de nombreux featurings avec Maes, Landy, SCH ou encore Jul à tout juste 20 ans est prêt à revenir en 2022 avec cette fois-ci un morceau avec Tayc à ses côtés.

En effet, les deux rappeurs ont dévoilé ce 18 janvier sur leurs réseaux sociaux un extrait inédit sur une prod signée Hoodstar et Asieux. Alors que Hamza a récemment été dévoilé sur la liste des futures collaborations de Tayc, le pro de l'Afro love est sur tous les fronts et accompagnera prochainement RK sur son futur album. L’auteur de Fleur Froide a précisé dans son post “L’album du p’tit frère va être HORS NORME !”. De quoi faire plaisir aux fans et annoncer comme il se doit qu’un nouveau projet arrivera prochainement pour le rappeur du 77.

Bien que les deux artistes n’évoluent pas sur le même registre, leur fusion sur un son de lovers risque bien d’allumer beaucoup de flammes.