RK annonce la sortie de son nouvel album

RK revient bientôt avec un quatrième album intitulé "100 rancunes".

par Team Mouv'

A tout juste 19 ans, RK s'apprête à nous livrer son 4ème album solo le 2 juillet 2021. Sur ses réseaux sociaux, le rappeur de Meaux a confirmé la date de sortie de l'album intitulé 100 rancunes.

La pochette dévoilée

En plus de l'extrait musical qui accompagne le post Instagram dans lequel RK annonce officiellement la sortie de son quatrième album, le rappeur a également dévoilé la pochette de 100 Rancunes. On peut l'apercevoir en famille en train de contempler une superbe villa familiale . Le petit dernier a l'air un peu agacé mais RK le retient par le col et fixe l'objectif avec un petit sourire narquois :

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Rendez - vous en juillet !

Début avril, on retrouvait RK dans le clip ténébreux du titre Dangerous. Comme dans ce clip, l'extrait qu'il vient de partager est aussi lourd et sombre, doit - on s'attendre à un album bre - som, aux thématiques violentes et crues ? Il est sûrement trop tôt pour le dire mais d'ici la sortie de 100 Rancunes, le rappeur aura dévoilé d'autres infos sur le projet ! On vous tiendra bien informés sur Mouv . fr .