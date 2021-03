Rim'k : "Quand je vois qu'un Ninho n'est pas aux Victoires de la musique, ça me fait bizarre"

Rim'k a donné son regard sur l'industrie musicale actuelle en prenant la défense de N-I.

par Team Mouv'

Dans une interview accordée au média Ventes Rap, Rim'k est revenu sur sa vision de l'industrie rap fr actuelle . Avec son ancienneté et son expérience unique, il a donné un regard cru et désabusé sur le rap français avant de prendre la défense de Ninho qui n'est pas sélectionné aux Victoires de la Musique cette année . . .

Justice pour N - I !

"Quand je vois qu'un Ninho n'est pas aux Victoires de la musique, ca me fait bizarre tu vois ?" explique le Tonton du Bled au journaliste. À l'époque où Rim'k rappait aux côtés du 113, ils s'étaient imposés dans cette compétition en 2000 avec un show qui est devenu culte depuis . "Il ( Ninho ) fait partie des plus grosses ventes de l'année toute musique confondue . Il est pas là . . . j'trouve ça bizarre" insiste le MC de Vitry . . . Et c'est vrai qu'avec l'année musicale de folie que vient de boucler Ninho, il mérite largement sa place en compétition .

Le "tonton" Rim'k

Régulièrement, Rim'k aime utiliser son image pour apporter du soutien aux autres rappeurs de sa ville ou d'ailleurs . Il a par exemple dévoilé le projet Vitry All Star - V dans lequel il met en avant 35 rappeurs de sa ville !

Ninho vit sa meilleure vie

De son côté, Ninho vient tranquillement d'être sacré premier artiste français à cumuler 100 singles d'or, rien que ça . Entre deux voyages de détente, il balance des clips comme celui de Vie de Star avec son gars Leto . De manière générale, de nombreux rappeurs s'accordent à dire qu'il est le plus talentueux de sa génération, même Booba l'avoue. . . reste plus qu'à convaincre l'association des Victoires de la Musique !