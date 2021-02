Rim'K lâche son EP "ADN"et le clip explosif "Cosmos" avec PLK

Rim'K vient de lâcher son tout nouvel EP "ADN" en même temps que le clip de son feat avec PLK "Cosmos", pour notre plus grand bonheur !

par Team Mouv'

Après l'avoir judicieusement teasé, Rim'K vient de dévoiler son nouvel album ADN! Dans ce projet de 7 titres on retrouve pas moins de trois sons en featuring avec d'autres rappeurs d'exception : Hamza, Leto, PLK et DA Uzi ! Et comble du bonheur, Rim'K a décidé de balancer en même temps que l'album, le clip du morceau en collaboration avec PLK : Cosmos.

Un duo qui a déjà fait ses preuves

Ils sont de retour pour vous jouer un mauvais tour . . . c'est Rim'K et PLK ! Le clip s'ouvre sur une courte intro dans laquelle on reconnait le tout début de la prod de Toute génération, le hit total qui nous avait déjà permis d'apprécier le duo explosif formé par les deux rappeurs . On retrouve très vite Rim'K et PLK dans une salle de casino aux grands murs bleus et or, tantôt pleine tantôt complètement vide . La réalisation ultra propre fait filer le clip à 100 à l'heure .

"Dans le cosmos comme Rick et Morty", Rim'K commence son couplet par de nombreuses comparaisons qui ont pour effet d'accélérer encore le rythme général du clip pour un rendu ultra entrainant ! Il est bien vite rejoint par PLK pour un refrain tout en allitérations et assonances qu'on imagine déjà sur toutes les bouches . PLK reprend le contrôle pour son propre couplet, avec la décontraction qu'on lui connait . Bref, un véritable banger. Vous pouvez retrouver le projet de Rim'K juste ici :

Tout récemment, Rim'K avait dévoilé un son de 11 minutes dans lequel il mettait en avant de nombreux jeunes rappeurs pleins de promesses de sa ville Vitry :