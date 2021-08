Rim'K invite le rappeur Morad pour le clip de "Papel"

Le Tonton du rap français Rim'K sait toujours bien s'entourer. Pour "Papel" c'est Morad, rappeur espagnol, qu'il a invité.

par Team Mouv'

Le Tonton du rap français revient en force avec son nouveau clip Papel . Pour ce faire, Rim'K a invité le rappeur espagnol Morad

Un petit son festif

Sur une prod de Kimi, SHB et Sativa Music Publishing,, Rim'K et Morad livrent un son bien festf et estival comme on les aime . Cette connexion marche fort .

Rim’K est plus que jamais dans l’air du temps . Le 12 février 2021, il dévoilait son EP ADN avec le clip explosif du morceau Cosmos. Au programme, sept morceaux explosifs, entre kickage brut et envolées autotunées qui sont maintenant devenues habituelles pour le taulier de Vitry - sur - Seine .

Reste à savoir ce que le Tonton nous réserve pour la rentrée . Par exemple, on sait déjà qu'il apparaîtra dans l'album de Sookling :