Rim'K envoie un extrait de son nouveau morceau

Sur les réseaux, Rim'K a dévoilé un aperçu d'un titre inédit.

par Team Mouv'

Rim'K nous a offert un beau cadeau en cette fin janvier : sur Instagram, il nous a donné un aperçu du nouveau titre sur lequel il travaille, qui sera disponible le 28 janvier.

Rim'K, fidèle au poste

"J'reviens des enfers, j'reviens des abysses" entonne Rim'K dans ce nouveau titre dont on peut déjà savourer quelques secondes. Alors que l'ancien de la Mafia K'1 Fry s'est fait plutôt discret ces derniers temps, son dernier EP, ADN, étant sorti il y a presque un an, on aura droit à un retour du rappeur le 28 janvier dans un projet intitulé *Iceberg,* alors que l'artiste vient d'annoncer un projet massif, réunissant rappeurs parisiens et internationaux.

On découvre ainsi quelques secondes savoureuses, introduites par une mélodie à la flûte et des basses lourdes et vibrantes. L'auteur de Air Max y déroule un flow grave et profond, promettant un titre sombre et aiguisé : "je leur roule dessus à la régulière, j'ai pas grand chose à offrir désolé, mon coeur a fondu comme un iceberg", entonne le kickeur dans un mélange de colère et de mélancolie. Un couplet souligné par des passages plus chantés, qui témoignent de l'évolution artistique du musicien.

Un retour très attendu par les fans de l'artiste : il faut dire que depuis son dernier album, Mutant, sorti en 2018, les apparitions de Rim'K se font rares. Il a, depuis, sorti seulement deux EP (Midnight en 2020 et ADN en 2021), et a surtout fait parler de lui pour son apparition dans 30 jours max et la série Validé, même si on l'a également entendu dans Lela avec Soolking. Et pourtant, ses fans ne sont pas lassés : le rappeur parisien a prouvé sa longévité en traversant les générations grâce à une remise en question habile de son style musical, s'adaptant aux changements tout en gardant son identité artistique.

Un titre mélancolique et fort, donc, qu'on a hâte de pouvoir écouter en entier ce vendredi 28 janvier.