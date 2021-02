Rim'K dévoile "Prototype", premier extrait de son EP "ADN" qui sort ce vendredi

L'ancien du 113 vient de nous dévoiler un petit son "Prototype", extrait de sa prochain Mixtape "ADN"

par Team Mouv'

Rim'k revient cette semaine avec un EP intitulé ADN qui devrait sortir vendredi 12 février 2021. A 42 ans, le MC de Vitry représente le fer de lance de l'ancienne génération et il vient de partager un extrait d'ADN intitulé Prototype, un son présent sur le projet pour nous faire patienter .

Une instru du futur !

Sur une instru aérienne et rythmée, on peut l'entendre terminer un refrain chanté avec un léger coup d'auto - tune . Sur Prototype, on peut aussi entendre des couplets à l'ancienne, sur lesquels Rim'k place facilement sa voix grave et chaude. Le vétéran de Vitry aborde des thèmes sombres et violents, avec un sens de l'humour cruel et irrésistible .

"Un passé douteux, des vêtements couteux un bon baveux, on vaincra si dieu veut"

Quelques semaines après avoir balancé le clip de 11 minutes, Vitry All Star, réunissant les rappeurs de sa Ville, Rim'k avait commencé le teasing de son projet début février . L'EP ADN devrait comporter 7 titres. Un peu moins d’un an après Midnight, la collaboration avec Laylow et Vladimir Cauchemar pourrait figurer sur ADN. Pour l'heure il n'y a pas beaucoup d'infos sur ce projet, on aura la réponse au moment de sa sortie, vendredi 12 février 2021 !