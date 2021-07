Résultats du Bac 2021 c’est aujourd’hui et Internet est en folie

Comme chaque année, les étudiants de terminale stressent en attendant les résultats du Baccalauréat !

par Team Mouv'

Ca y est, les 2003 ont passé le baccalauréat. Pour une large majorité des candidats, ce n'est plus qu'une question de minutes avant que les résultats tant attendus ne soient rendus publiques . Vers 10h ce mardi 6 juillet 2021 les premiers résultats sont déjà tombés et les futurs citoyens actifs s'en donnent à cœur joie sur les réseaux sociaux !

Explosion de joie sur Twitter

Pour les bons élèves, ce jour est un jour de fête . Après une année 2019 fortement perturbée par le Covid et une année 2020 pas beaucoup plus motivante, les bacheliers se sentent libérés ! Les élèves ayant obtenu leurs diplômes n'ont pas attendu pour partager cette bonne nouvelle sur l'oiseau bleu, souvent avec beaucoup d'humour et le # bac2021 :

Ceux qui ne l'ont pas . . .

Mais malheureusement pour eux, les plus drôles sont ceux qui l'ont raté . . . En plus les élèves se plaignent beaucoup des lenteurs du serveur "cyclade" sur lequel sont communiqués les résultats du bac 2021 :

Garder espoir !

Même si réussir son bac est fondamental, les recalés de cette année feraient bien de garder espoir et de redoubler d'efforts pour réussir leur examens l'année prochaine . En attendant il faudra rester positifs, d'ailleurs Michel Denisot, ancien présentateur vedette de Canal +, ex -rédacteur en chef de Vanity Faire et ancien directeur général adjoint du groupe Canal + leur a adressé un message d'encouragement . Lui qui n'a jamais obtenu son bac compatis, "mais on s'en sort" assure t - il . Alors accrochez vous l'équipe, c'est Michel qui le dit !