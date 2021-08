"Réseaux" de Niska : la prod était initialement prévue pour SCH

Interviwé par le média Brut, Le Motif a fait cette révélation sur le hit de Niska.

par Team Mouv'

Le Motif est un producteur, chanteur, auteur et topliner. Le jeune belge fait partie de la nouvelle génération de beatmakers que tout le monde s'arrache, il a produit des tubes pour Niska, Booba, SCH, Dosseh, Siboy, Lorenzo, PLK, Dixon, Timal ou encore Shay, qui n’est autre que sa sœur .

Le Motif a sorti son propre projet avec le maxi Première Partie et est très actif et créatif sur sa chaine YouTube où il alancé notamment son concept/challenge "Un son par jour pendant un mois" .

Interviewé par le média Brut qui a passé une journée avec lui à Bruxelles, Le Motif s'est confié sur ses débuts, sa passion pour la musique, ce qu'est un topliner . . . et a notamment raconté une anecdote concernant le hit Réseaux de Niska dispo sur son album Commando.

Anecdote sur le hit "Réseaux"

Le Motif a produit de nombreux hits, parmi eux l'incontournable Réseaux de Niska avec les producteurs Pyroman et Heezy Lee et il a raconté à Brut qu'à l'origine il l'avait proposé au rappeur marseillais SCH qui n'était pas intéressé par le son puis l'a proposé à Niska qui a direct accroché et nous a donné le tube que l'on connaît tous .

"La petite histoire que peu de gens savent c'est que qqs jours avant de fiare la session avec Niska je faisais la session avec SCH et j'essayais de lui caser la prod de Réseaux il a dit "non cette prod j'en veux pas" . Moi je trouvais ça dommage et du coup quand on s'est retrouvé avec Niska, on a ressorti il a tilté, il a directement kiffé__"

"Un son par jour pendant un mois" saison 2

Un an après sa série de vidéos "un son par jour", Le Motif s'est lancé à nouveau le défi de faire un son par jour pendant un mois avec une nouvelle vidéo et pète déjà les scores avec son annonce en vidéo assez décalée qui est en tendances YouTube . Les vidéos ont commencé dès mercredi 4 août 2021 sur la chaîne YouTube du Motif .