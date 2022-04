"Rencontre" de Disiz feat Damso : numéro 1 du Top Singles grâce à TikTok ?

Pour la première fois de sa carrière, Disiz décroche la première place du Top Singles France avec "Rencontre", sa collaboration avec Damso.

par Team Mouv'

C'est une véritable consécration pour Disiz. Le rappeur a la longévité impressionnante signe une nouvelle performance à saluer, avec son titre Rencontre. Présent sur l'album L'Amour dévoilé le 18 mars dernier, Disiz a invité Damso pour une magnifique collaboration.

Et ce morceau, qui n'est pas calibré comme un tube, cartonne. La semaine après sa sortie, il était le titre le plus écouté sur Spotify, et comptabilise désormais plus de 5 millions de streams sur la plateforme. On apprend aujourd'hui que le morceau est le plus écouté de la semaine, et s'empare de la première place du Top Singles du SNEP avec 3,1 millions d'équivalent streams.

"Rencontre" cartonne sur TikTok

Ce succès de Disiz s'explique en partie par la viralité du morceau sur TikTok. Depuis quelques jours, le morceau a une trend sur la plateforme vidéo, ce qui permet de faire gonfler les écoutes. L'impact de TikTok est conséquent, puisque le titre a été écouté des millions de fois sur le réseau social.

D'ailleurs, Disiz s'est prêté au jeu lui aussi en publiant un TikTok sur son compte, qu'il a spécialement crée pour l'occasion.

Et puis, il y a l'effet Damso qui réussit à transformer tout ce qu'il touche en or. Vous rajoutez le talent de Disiz et voilà, vous avez l'un des meilleurs morceaux de 2022. Bravo à eux !