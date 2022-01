Rémy revient sur le jour où il a frôlé la mort sur le tournage d'un clip

Interviewé par Pascal Cefran, Rémy est revenu sur le jour où il a failli avoir un accident lors du tournage d'un de ses clips.

par Team Mouv'

Quelques secondes lors desquelles il a vu la mort en face : lors du tournage d'un de ses clips, Rémy a, selon ses propres mots, "failli y passer". Au micro de Pascal Cefran, le rappeur d'Aubervilliers est revenu sur cet instant où il a frôlé la mort.

A l'occasion de la sortie du clip Planant en featuring avec DA Uzi, Rémy a été interviewé par Pascal Cefran et Ismael dans Mouv' Rap Club. A cette occasion, il s'est confié sur les moments fort de sa carrière : notamment le jour où, sur le tournage de Coco, il a frôlé la mort. En effet, alors qu'il tournait une scène à moto, Rémy a tenté un wheeling (une roue arrière), et a manqué de justesse l'accident.

"Je crois en Dieu maintenant"

Interrogé par Cefran et son équipe, celui-ci l'assure : pas de cascade ou de fake news, c'était bien lui sur les images, et il a apparemment eu très chaud : "j'aimerais bien que ce soit une cascade, mon pote", s'amuse-t-il. Et, s'il est toujours en vie, cela tient pour lui du miracle : "comme par hasard, on passe", admet-il, avant de conclure "je crois en Dieu maintenant". Pourtant, sur le coup, Rémy n'a selon lui "pas eu peur", tant les choses se sont déroulées rapidement. C'est après, en regardant les images, qu'il a réalisé les risques qu'il avait pris.

Pour afficher ce contenu dailymotion, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Un moment suspendu, que l'auteur de Sur la côte avait aussitôt partagé avec ses fans, tant les images étaient saisissantes. Ce pour quoi il avait été accusé de chercher à faire le buzz, afin d'attirer la lumière sur lui. Il le reconnait d'ailleurs en s'amusant : "de nos jours, faut soit montrer son cul, soit frôler la mort", ironise-t-il. Heureusement, il n'aura pas eu besoin de se blesser pour que l'audience soit au rendez-vous : le jeune protégé de Mac Tyer sait séduire grâce à sa plume, une des plus aiguisée du game.

On espère en tout cas que la leçon est retenue pour Rémy, qu'on ne voudrait pas voir partir de sitôt : le rappeur d'Aubervilliers nous réserve encore un beau lot de surprises, et on a hâte de pouvoir les entendre.

À lire aussi Rémy dévoile le clip planant "Y'a quoi" avec DA Uzi

Mais