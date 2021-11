Rémy "a failli y passer" en moto sur le tournage de son dernier clip

Rémy a frôlé la mort lors du tournage de son prochain clip.

par Team Mouv'

Gros coup de chaud pour Rémy : le rappeur d'Aubervilliers est passé à deux doigts de la mort alors qu'il réalisait le tournage d'un de ses clips .

Une vidéo qui donne le tournis : c'est ce qu'a partagé Rémy sur ses réseaux sociaux, expliquant qu'il a "failli y passer". Et, de fait, les images sont saisissantes : on y voit Rémy à dos de moto, en train de faire une roue arrière ( "wheeling" ) , à deux doigts de faire basculer le deux - roues . Une fraction de seconde pendant laquelle il semblerait que l'artiste ait vu la mort en face, même si le presque - accident n'a finalement pas eu de répercussion sur les suites du tournage .

Le bon moment pour faire le buzz

Repéré par Mac Tyer et lancé avec le single J'ai vu en 2017, Rémy s'impose rapidement dans un premier album, C'est Rémy,_le 23 mars 2018, certifié disque d'or en août 2019 . , puis un second, _Rémy d'Auber, en 2019 . Récemment, le rappeur de 24 ans a été entendu sur l'album du Classico Organisé, dans les titres Oh Mama Oh et Quitte à les decevoir .

Le moment semble donc propice pour sortir un nouveau clip, et Rémy n'a pas manqué sauter sur le buzz en prenant des risques à moto. Un coup du sort qui aurait pu faire très mal et est finalement un coup de chance . . .