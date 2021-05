Regarde Hip Hop Symphonique 5 avec Lous and the Yakuza, Maes, Meryl, Passi et Soolking (version chansignée)

Regarde Hip Hop Symphonique 5 avec Lous and the Yakuza, Maes, Meryl, Passi et Soolking, accompagnés par les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction artistique d'Issam Krimi. Le show est proposé en version intégrale chansignée.

par Team Mouv'

Regarde Hip Hop Symphoçnique 5 avec Lous and the Yakuza, Maes, Meryl, Passi et Soolking, accompagnés par les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France et du band The Ice Kream, sous la direction artistique d'Issam Krimi et la direction d'orchestre de Dylan Corlay.

Le concert est chansigné par Laëty et Adamo.

Setlist

ISSAM KRIMI : Plus loin, l’oubli

MERYL : Billets

MAES : Street

SOOLKING : Rockstar 2

PASSI : Les Flammes du Mal

LOUS & THE YAKUZA : Amigo

MAES : Mémoire

PASSI & BISSO NA BISSO : Bisso Na Bisso

LOUS & THE YAKUZA: Dilemme

MERYL : Ah Lala

SOOLKING : Liberté

Hip Hop Symphonique Cinquième édition Un concert produit par Mouv’, l’Orchestre Philharmonique de Radio France et L’ADAMI Direction Artistique et Musicale : Issam Krimi Direction d’Orchestre : Dylan Corlay Avec : L'Orchestre Philharmonique de Radio France The Ice Kream :

Arno de Casanove, Trompette

Romain Cuoq, Saxophone

Aloïs Benoit, Trombone

Ayelya, Mickaëlle Leslie, Ulrich Kwasi, Choeur

Fabien Coronado, Guitare

Issam Krimi, Piano

Sullyvan Rhino, Basse et synthé basse

Stéphane Athus, Batterie et SPD

Invité : Mehdi Ryan, Derbouka

Enregistré à l’Auditorium de Radio France le 7 novembre 2020

Réalisé par Fabien Raymond

Une coproduction Séquence SDP – Radio France - ADAMI

Lous And The Yakuza apparaît avec l'aimable autoriosation de Sony Music France