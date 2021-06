RCKNSQT lâche un clip futuriste, la tracklist et la cover de son prochain album

Rockin Squat lance les hostilités avec un clip super digitalisé et toutes les infos du nouveau "RCKNSQT project"...

par Team Mouv'

Il a commencé à rapper en 1985 mais continue de nous envoyer de l'actualité de qualité . Avec le premier clip de son nouveau projet "PP" ( pour Prison Planet ) , Rockin Squat lance le début des hostilités avec un court métrage digne d'un film de science fiction !

Le lancement de l'alerte

Depuis son vaisseau spacial, l'ancien leader d'Assassin se positionne d’entrée de jeu sur l’actualité et met le doigt sur les nouvelles armes numériques que la NSA ( Agence Nationale de Sécurité ) utilisent pour bâtir ce nouveau monde dans lequel nous sommes tous plongés aujourd'hui .

Un clip hyper digitalisé, réalisé et monté par Sacha Arethura pour lequel RCKNSQT à lui même rédiger le scénario . On se croirait clairement dans le début d'une révolution ou d'une guerre numérique en citant et illustrant les outils de surveillance que sont les FISA ( amendement Act de 2008 ) , FAA ( Act de surveillance de 1978 ) ou l’ordre exécutif 12333 signé le 4 décembre 1981 par Ronald Reagan . Il parle aussi de la censure du média iranien Press TV, le 12 janvier dernier, dont les pages aux plusieurs millions d’abonnés ont été fermées par Facebook et Google . Toujours dans l'optique de développer les consciences, Il donne même des exemples de lutte que sont Mouammar Kadhafi, Yasser Arafat ou la famille El - Assad .

La cover et le tracklist

Mathias Cassel en profite logiquement pour donner à ses fans de quoi patienter avant la date de sortie, le 11 septembre prochain . On découvre ainsi à la fin du clip la cover et la tracklist de cet album de 15 titres et 2 featurings : Mysa et Nikkfurie ( La Caution ) . . .

RCKNSQT - "Prison Planet" (cover)

RCKNSQT - "PP (tracklist)

En attendant de nouveaux extraits, ( re ) découvre son précédent album 432Hz entièrement enregistré sur la fréquence 432Hz avec de nombreux musiciens et ingénieurs hors pair qui ont bossé avec Kendrick Lamar, ScHoolboy Q ou encore SZA . . .