RappeuZ 2k21 : revivez le freestyle final des rappeuses du tremplin musical

Revivez la finale du tremplin "RappeuZ 2k21" dédiée à la découverte de nouveaux talents féminins.

RappeuZ c’est le concours qui silionne la France à la recherche des nouveaux talents féminins du rap . Le 3 novembre dernier a été publié le cypher de la préstation finale de ce tremplin que l'on vous propose de découvrir .

Une finale qui envoie du lourd !

Le samedi 18 septembre dernier à Lille avait lieu la dernière étape de ce tremplin organisé par Call Me Femcee et RappeuZ . Objectifs de cet évènement : découvrir des talents et les soutenir via un processus de professionnalisation .

Pour cette finale, 10 rappeuses étaient présentes : SO, Alma Mango, Kara Nandjee, Lezy, Veemie, Ash To the Eye, Sopycal, Mel, Lirose, Milly Parkeur . Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles ont toutes découpée ça !

La grande gagnante de cette édition n'est autre que la rappeuse de Champigny dans le 94, Ash To the Eye. Comme récompense, elle aura le droit a de nombreux outils pour l'aider à démarrer sa carrière comme : un accompagnement d’un an par la structure RappeuZ, la production de deux singles ( mixage et mastering par Moja Audio ) , la programmation en première partie d’un concert Call Me Femcee ou encore le tournage d’un clip et shooting photo .

Maintenant que le prix a été décerné il ne reste donc plus qu'à accompagner la gagnante et à préparer la prochaine saison 2022 !