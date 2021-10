Rap français : un album commun entre "deux gros noms" prévu pour novembre

En live, Mehdi Maïzi a révélé qu'un album commun entre deux gros artistes du rap français, devrait sortir en novembre.

par Team Mouv'

C'est le genre d'info qu'on adore : un album commun entre deux gros artistes du rap français serait prévu pour novembre 2021. À en croire les révélations de Mehdi Maïzi dans l'épisode 1 de l'émission Connard du rap, avec Driver et Guillaume Akalash, il s'agirait d'un opus en commun "attendu" entre deux gros rappeurs .

Un album commun attendu ?

"Dans le rap français bientôt, en novembre, y a un album commun qui arrive" annonce Mehdi Maïzi avant de préciser "à moins que ce soit décalé par le label, mais c'est pas de ma faute . " Il précise aussi "et franchement c'est cool parce que c'est un truc attendu entre des gros rappeurs, je sais pas ce que vaut l'album je l'ai pas écouté, j'ai écouté 2 morceaux . "

Lorsque Guillaume Akalash évoque Alpha Wann x Infinit, Mehdi Maïzi précise : "Non il s'agit de plus gros artistes, même si Alpha Wann est un grand artiste . " Les fans de rap français sont émerveillés par cette annonce et imaginent déjà des collaborations possibles . On sait que Nekfeu et Alpha Wann ont souvent évoqué la sortie d'un album ensemble, ou que SCH et Hamza avaient prévu une tournée commune.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Ces deux possibilités semblent probables, même si les indices sont très faibles à ce jour . Il faudra patienter encore un peu pour en savoir plus . On a déjà hâte !