Rap français : la grosse liste des sorties du mois de mars

Après un début d’année assez timide du côté des têtes d’affiche, le rap français sort les plats de résistance en mars avec quelques grosses sorties : Alonzo, Booba, Hatik, Sch …

par Genono

Les têtes d’affiche

Booba - ULTRA : 5 mars

Avant sa sortie, c’est d’ores et déjà le projet le plus discuté et débattu du premier trimestre 2021 . Dixième album de la carrière solo de Booba, ULTRA sera forcément clivant : la simple publication de la tracklist a ainsi déclenché un nombre incalculable de commentaires sur les réseaux sociaux, certains regrettant le nombre de featurings, d’autres fantasmant déjà sur certains morceaux en se basant uniquement sur leur titre . Pour une fois, on sent que Booba a plus à perdre qu’à gagner : si ULTRA est réellement le dernier album de sa carrière, il doit refermer sa discographie en feu d’artifice, et non pas laisser un goût d’inachevé .

Hatik - Vague à l’âme : 12 mars

Après des années de charbon dans l’ombre, Hatik a complètement explosé en 2019 - 2020 avec son premier rôle dans Validé, ses tubes en solo ou en featuring ( Amel Bent, Jok’Air ) , et ses différentes apparitions sur les plateaux de télévision . Disque de platine avec Chaise Pliante et ses différentes rééditions ( version deluxe, version gold ) , il est aujourd’hui face à un défi particulièrement délicat : confirmer son statut et pérenniser son succès . De nombreux artistes nous l’ont déjà prouvé par le passé : s’il est difficile de percer, il est encore plus difficile de durer .

Sch - JVLIVS II : 19 mars

Énorme succès critique à sa sortie en 2018, JVLIVS est entré dans le club très fermé des albums sortis au cours de la dernière décennie pouvant prétendre au statut de classique du rap français . Le volume 2 est donc particulièrement attendu : après une grosse année 2020, Sch a toutes les cartes en main pour marquer l’année 2021 de son empreinte . La sortie est prévue le 19 mars, si l’on en croit le site dédié aux précommandes du projet.

Alonzo - Capo dei Capi Vol . 2 : 26 mars

Le premier volume de Capo dei Capi avait été l’un des éléments - clé du renouvellement artistique d’Alonzo au milieu de la décennie 2010 . Le 26 mars, le rappeur marseillais publiera non seulement le volume 2, mais aussi le volume 3. Une double - publication inattendue et étonnante, mais une jolie surprise pour ses fans, qui auront donc droit à deux mixtapes au lieu d’une .

Ceux qui n’ont pas encore été annoncés, mais pourraient sortir en mars

Djadja & Dinaz

Le statut de Djadja et Dinaz dans le rap français est assez particulier : pas aussi exposés que certaines grosses têtes d’affiche, ils réalisent régulièrement des scores spectaculaires, chacun de leurs quatre premiers albums ayant décroché au minimum un disque de platine - signe que leur fan - base est large et impliquée . Les deux rappeurs du 77 sont absents depuis la publication de la deuxième partie de l’album Drôle de Mentalité, et viennent de dévoiler un nouveau clip, signe que leur retour est amorcé .

Black M

La situation sanitaire n’incite pas à l’optimisme au sujet du retour sur scène de la Sexion d’Assaut, prévu en juillet . En attendant, les différents membres du groupe poursuivent leurs carrières solo : Maska a récemment surpris avec un projet franchement réussi, très axé sur le chant . Black M, de son côté, se lance dans une publication fragmentée pour son nouvel album, sur le même type de modèle que Niro avec Stupéfiant et Sale Môme. Plusieurs EP devraient donc se succéder, et constituer un album complet une fois réunis . Le premier volume est prévu en mars, avec différents extraits déjà dévoilés, malgré un enthousiasme général qui peine à décoller .

Lucio Bukowski

Deux projets prévus pour le rappeur lyonnais, toujours aussi productif : Outrenoir, un EP 5 titres produit intégralement par l’inévitable Oster Lapwass ; et Asadashi Tape Vol . 1, une mixtape 11 titres produite par Tcheep - et qui aura droit à une suite, déjà en cours d’écriture . Aucune date précise n’a été annoncée pour ces deux projets, mais ils devraient tous deux être disponibles courant mars .

Les vétérans

Ol Kainry - Nouvelle ère : 5 mars

Actif sans discontinuité depuis plus de vingt ans, Ol Kainry donne toujours l’impression de s’amuser comme un bambin à chaque fois qu’il prend le micro. Ces dernières années, il s’est même diversifié en co - animant avec Hubert et Fayss Nekketsu le podcast Nekketsu Show, consacré à la pop - culture et notamment à l’une de ses passions, le manga . Le mois de mars 2021 verra donc naître son énième projet, qui annonce, si l’on en croit le titre, les prémices d’une renaissance .

Swift Guad et Al Tarba - Partitions oubliées : 5 mars

Présenté comme une extension de l’album Musique Classique, ce nouveau projet commun de Swift Guad et Al Tarba a été travaillé dans l’idée de pousser encore un peu plus le concept . Quand on se rappelle de certains des titres qui composaient la tracklist de Musique Classique, comme Le Marquis de Guad ou Les chants de Maldoror, on peut se demander quel genre de folies nous préparent Swift Guad et Al Tarba .

Kore - En passant pécho ( BO ) : 12 mars

Devenu la valeur sûre des Bandes Originales, Kore est aux manettes de celle du film En passant pécho, qui a connu un certain succès sur Netflix en février . Comme c’est généralement le cas sur ce type de projet, le casting est celui d’une bonne grosse compilation avec toutes les têtes d’affiche habituelles : Ninho, Lacrim, Zola, Sadek, Alkpote, Vald, etc - tellement de rappeurs que leurs visages ne rentrent même pas tous sur la cover.

Youssoupha - Neptune Terminus : 19 mars

Après le joli coup réalisé avec Fifou, en reprenant quelques - unes des covers mythiques du rap français, ancienne et nouvelle génération confondues, Youssoupha est donc de retour . L’album Neptune Terminus sera le sixième de sa carrière, et sortira après trois bonnes années d’absence . Pendant cette période de relatif silence médiatique, on a eu la surprise de l’entendre dans le deuxième épisode de la saison 1 de la grosse série d’Amazon, The Boys.

La nouvelle génération

Djalito - Peinard : 12 mars

Entre longues études et statut d’expulsable du territoire français, Djalito traîne un parcours assez particulier derrière lui. Après la série de freestyles Expulsable, qui lui a permis de monter en puissance et de se dévoiler, il est donc sur le point de publier son tout premier projet, “Peinard” .

Nahir - Intégral : 19 mars

Signé chez AWA, label de Kore, Nahir est un jeune rappeur venu de Bobigny . Son premier projet s’annonce comme un gros morceau, à en croire la tracklist . Parmi les nombreux featurings, on retrouve ainsi de grosses têtes d’affiche comme Gradur, Imen Es, Freeze Corleone ou RK, signe que cette sortie est particulièrement ambitieuse .

Tsew The Kid - AYNA : 26 mars



Très productif depuis 2018, Tsew The Kid confirme à chaque nouvelle sortie son potentiel et surtout sa capacité à se démarquer du reste de la nouvelle génération, avec notamment une grosse part d’introspection dans ses textes . Membre de Panenka Music, il pourrait devenir l’une des nouvelles têtes d’affiche du label, qui compte déjà dans ses rangs PLK ou Georgio .

Les suites

Niro - Sale Môme ( 2/9 ) ; 26 Keuss - Ma vie en 4K ( 3/4 ) ; 6Rano - Prêt

On est déjà revenu sur les multiples innovations de Niro sur le plan marketing . Alors qu’il publiera le deuxième des 9 EP qui composent Sale Môme ce mois - ci, sans avoir encore annoncé de date, sa stratégie fait des émules . Qu’ils aient été inspirés ou non par ses méthodes, Black M ( dont on parle un peu plus haut ) ou 26 Keuss se sont eux aussi lancé dans les publications fractionnées . Ce dernier publiera la troisième partie de Ma Vie en 4K le 26 mars . On peut également citer 6Rano, qui ne publie pas de projet en plusieurs parties, mais avait commencé l’année 2020 en balançant un EP différent chaque 6 du mois, et semble repartir du bon pied avec un nouvel EP prévu le 6 mars .

Mais aussi :

Lisko Pelligrosso - Peli pour l’kartier : 3 mars

Nanek - Hermétique ( EP ) : 5 mars

Alrima - Royaume : 12 mars

Hash24 - Le poids de mon âme : 19 mars

Peet - Mignon : 19 mars

Sizlac - Morne : 19 mars

Deadi - Tout va : 26 mars

La liste n’est pas exhaustive et n’exclut pas certaines sorties pas encore annoncées officiellement .