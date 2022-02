Rap Contenders propose un octogone sans règle entre Booba et Vald

Le clash continue entre Booba et Vald et Rap Contenders leur propose même un contrat de 150€.

Vald et Booba, ça continue. Alors que le clash ne s'arrête plus sur leurs réseaux sociaux respectifs, Booba et Vald se sont vus même être interpellés par la ligue française de battle Rap Contenders, qui leur propose un octogone sans règle pour une somme incroyable.

Un versus aux Rap Contenders ?

Presque une semaine que le clash s'alimente entre B2O et le V et visiblement, rien ne semble pouvoir les arrêter. Et si chacun y va de son inspiration pour piquer l'autre sans aucune limite sur ses chiffres, sa famille et le racisme, les internautes s'en régalent et le fameux rap battle a capella Rap Contenders rêverait même d'une affiche de versus à leurs noms.

Alors que les deux rappeurs sont connus pour leur talent en terme de punchlines bien acérées, c'est bien là que se trouve tout l'intérêt du Rap Contenders qui en a fait part dans un tweet pour le moins ironique le 18 février dernier. En effet, il leur propose un octogone sans règle, billets de trains inclus et surtout.... un cachet d'une valeur de 150€. De quoi ramener Booba de Miami.

Alors que les deux MC's devraient se retrouver aux Francofolies en juillet prochain, il semble improbable qu'ils répondent à cet appel même si l'affiche est prête et qu'elle fait languir.