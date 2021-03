Quels sont les meilleurs démarrages Spotify France depuis 2019 ?

Depuis 2019, les fans de rap français ont eu beaucoup d'excellents projets à écouter !

par Team Mouv'

Alors que ce début d'année 2020 est marqué par la sortie de nombreux projets très attendus tels qu'ULTRA dévoilé par Booba il y a quelques jours ou encore plus récemment JVLIVS II du S, le média spécialisé Skusku a publié la liste des plus grosses sorties en 24h depuis 2019 . De Niska à Damso en passant par PNL et Booba, ces dernières années furent riches en projets variés, et les données chiffrées sont impressionnantes !

Les "Deux Frères" dominent

Alors que le clip historique d'Au DD fête aujourd'hui son deuxième anniversaire, le classement publié par Skusku révèle que les deux frères des Tarterêts ont littéralement plané au dessus de 2019 en réalisant le meilleur démarrage de ces dernières années ! Avec Deux Frères, ils ont réalisé le score démesuré de 14,2 millions de streams en 24h, soit 887 000 streamings par titres . . . A la seconde place, on retrouve Nekfeu qui avait dévoilé cette même année Les Etoiles Vagabondes ( 11 . 8 millions de streamings/ 24H ) devant Ninho à la 3ème place avec Destin ( 11 . 7 millions de streamings/ 24H ).

Le S dans le haut du classement !

Sorti le 19 mars, l'album JVLIVS II a réalisé un démarrage immense avec 11,7 millions de streamings et il se retrouve donc à la 4ème place de ce classement ! Juste derrière le S, on retrouve Dem's avec son projet QALF ( 11 . 3 millions de streams/24H ). Juste derrière lui, Booba a réussi à placer ULTRA ( 9 . 2 millions de streams/24H ), son dixième et dernier album paru le 5 mars 2021 .

Enfin, on retrouve Maes à la 7ème place avec Les Derniers Salopards ( 8 . 3 millions de streams/24H ) sorti en 2020 suivi de Niska avec Mr Sal ( 6 . 6 millions de streams/24H ), qu'il avait dévoilé en septembre 2019 .