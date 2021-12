Quel cadeau rap sous le sapin ?

Noël approche à grands pas, et vous n’avez pas encore terminé vos cadeaux ? Pas de panique, voici le guide pour des fêtes de fin d’année 100% rap.

par Genono

Comme l’an dernier, tout le monde est un peu fébrile à l’approche de Noël. Une énième vague de covid menace les fêtes de fin d’année, et au-delà de la question des éventuelles restrictions qui seront imposées par les autorités, on peut légitimement montrer de l’inquiétude pour la santé de nos proches, d’autant qu’on a tendance à se retrouver en famille pendant les fêtes. Avant toute chose, soyons prudents et un minimum responsables. Le tableau n’est cependant pas totalement noir : Noël, c’est aussi synonyme de cadeaux.

Pour surprendre vos proches fans de rap, et leur faire plaisir, on vous a donc préparé, comme chaque année, une série de suggestions de cadeaux à mettre sous le sapin.

Les livres

Pour qui apprécie un minimum de se plonger dans la lecture, c’est le cadeau idéal. Il peut servir pendant une bonne période (de quelques heures à quelques mois selon le profil de lecteur et le format du bouquin), il peut être relu, prêté, transmis. Au pire, il fera joli dans la bibliothèque du salon, ou servira à éclater un moustique trop téméraire un soir d’été.

Manu Key - Les Liens Sacrés (Face Cachées Éditions)

Un livre indispensable pour tout fan de rap français : à travers le récit de son parcours personnelle, Manu Key nous conte tout un pan de l’histoire du rap français, mais surtout, un témoignage précieux sur un collectif mythique, la Mafia K1Fry. On y croise par ailleurs toute la scène des années 90-2000 : la Fonky Family, MC Solaar, Intouchables, Rocé, etc. DJ Mehdi est également un personnage omniprésent tout au long du récit, une belle manière de lui rendre hommage et se rendre compte de son importance dans l’histoire du rap français.

Calbo - Quelques gouttes de plus (Mindset)

On vous en a déjà parlé en long et en large sur Mouv : l’autobiographie de Calbo est un véritable recueil d’anecdotes au sujet d’Ärsenik, du Secteur Ä et de Bisso na Bisso. Tout au long des pérégrinations des deux frères, on rencontre Nelson Mandela, Michaël Jackson, Booba et Ali, Akhenaton et Shurik’n, RZA … On apprécie surtout le fait que Calbo prenne le temps de donner des réponses claires et détaillées sur certains sujets qui ont posé question, comme l’existence d’un “troisième membre d’Ärsenik” en la personne de TNT, ou encore l’absence de sponsoring de la part de Lacoste.

Get Busy - L’anthologie de l’ultime magazine (Marabout)

C’était une autre époque, celle où les médias rap n’étaient pas uniquement des comptes twitter, et où éditer un fanzine coûtait autant d’argent et d’énergie qu’il rapportait d’embrouilles. Devenu mythique, le magazine Get Busy a évolué au fil du temps, adoptant de nouveaux formats, et conservant autant que possible son identité si particulière. Sear et son équipe ont récemment publié une véritable anthologie, retraçant trois décennies de travail passionné en 42 interviews. Les invités sont divisés en deux parties : la première est consacrée aux acteurs du monde du rap français et américain (Nas, Doc Gynéco, Kenzy, Snoop Dogg, etc) ; la seconde aux “people”, regroupant un panel très large allant de Dieudonné à Henry Cogan en passant par Frédéric Taddeï et Benoît Poelvoorde.

Les jeux de société

Objets extrêmement peu communs il y a encore quelques années, les jeux de société prenant place dans l’univers du rap sont de plus en plus présents, signe de la place extrêmement importante qu’a pris ce genre musical dans le paysage culturel français.

Rap jeu de société

Là où les initiatives de création de jeux de société en lien avec le rap étaient le fait de petites structures ou d’indépendants, on a droit cette fois-ci à un véritable mastodonte de l’industrie : Red Bull. Gros succès sur la chaine Youtube de Red Bull Binks, l’émission Rap Jeu a logiquement été déclinée, vous pourrez donc tranquillement jouer à être Mehdi Maizi, Ngiraan Fall et Yérim Sar dans votre salon. Au programme : pas mal d’humour, et des questions pour tester votre culture rap. Et si vous n’avez pas les moyens ou que vous ne trouvez pas le jeu (qui a été victime de quelques ruptures de stock), vous pouvez toujours improviser un Roland Gamos entre amis.

RAP : Recueil A Punchlines

A la base, Recueil A Punchlines est un livre, paru cette année aux Éditions du Commun. Adapté en jeu de cartes, il propose deux modes de jeu : le quizz, réservé aux amateurs de rap capables de deviner à qui appartient telle ou telle punchline -et, pour les plus experts, de citer le nom du morceau dont elles sont tirées ; ou la version créative, qui s’adresse à tout le monde, y compris les non-auditeurs de rap. Le principe du jeu est alors de compléter des punchlines de la manière la plus drôle ou inventive possible. Une bonne occasion pour jouer sur le thème du rap sans avoir à chercher des experts autour de soi.

Les jouets

Les legos Alkpote et Seth Gueko

Il est assez difficile d’associer l’univers de Lego, plutôt bon enfant, à des personnages comme Seth Gueko et Alkpote, connus pour leurs textes trash et leur amour des punchlines bien crasseuses. Ces figurines ne sont donc évidemment pas produites par la société danoise, mais une collaboration entre les créateurs Best of Both World et les fabricants Street Toys. Sont également disponibles Jok’Air ou A2H, mais aussi une figurine Jul en claquettes-chaussettes. Attention tout de même, ce sont des éditions très limitées : 50 à 100 exemplaires selon les modèles.

Les trap toys

C’est un concept très particulier, mais franchement inventif : les trap toys sont des fusions entre des rappeurs américains et des personnages de comics ou de pop culture. On a par exemple droit à une version de 2Pac en cosplay de Robocop, de MF Doom déguisé en Duffman des Simpsons, ou alors Easy-E en Musclor. On a même droit à des illustrations supplémentaires pour prolonger la combinaison entre le rappeur et son avatar, comme ce visuel d’Easy-E/Musclor monté à dos de tigre de combat et tirant sur la police (on ne s’offusque pas, c’est cohérent pour un mec qui a écrit Fuck Tha Police).

Mais aussi

Les vinyles ou les éditions limitées

Orelsan a réalisé un très gros coup avec la publication de 15 éditions physiques limitées de l’album Civilisation. Le rappeur caennais a également proposé à son public des éditions vinyles, qui se sont rapidement retrouvées en rupture de stock. On vous souhaite donc bon courage si vous souhaitez en offrir à vos proches : certaines se revendent déjà à des tarifs exorbitants sur internet. Attention donc, à ne pas vous faire arnaquer, en achetant une copie à un vendeur peu scrupuleux.

Les NFT

Une initiative qui a fait beaucoup de bruit quand Booba a publié le titre TN sous ce format il y a quelques semaines, récoltant la jolie somme totale de 150ETH, ce qui correspond, au cours actuel, à un bon demi-million d’euros. On ne va pas vous refaire un cours complet sur la question, d’autant qu’on y a déjà consacré un dossier, mais si vos proches sont férus de nouvelles technologies et au point sur la crypto, vous pouvez leur offrir un album, un morceau, ou un avatar de rappeur, en NFT. On vous rappelle tout de même que ça comporte un risque : l’objet numérique peut prendre de la valeur, mais il peut aussi en perdre.