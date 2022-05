Nouveau test : quel album de Disiz êtes-vous ?

par Genono

C’est bientôt l’été, et qui dit été dit soleil, cocotiers et Paris Plage, et donc des magazines à feuilleter dans le sable, avec des QCM à n’en plus finir pour essayer de déterminer quel type de personne vous êtes, que ce soit en couple, au travail, en vacances, à l’école, etc. Cette semaine, on vous propose de déterminer à quel album de Disiz vous correspondez. Le rappeur a en effet eu le mérite de se réinventer quasiment à chaque projet, dévoilant à chaque fois une facette différente de sa personnalité. Êtes-vous plutôt L’Amour ou Rap Machine ? Ghetto Sitcom ou Carré Bleu ?

Et comme la technologie ne nous le permet pas, c’est vous qui allez devoir compter vos réponses. Désolé, mais d’un autre côté, c’est aussi ça, l’esprit hip-hop.

A : Vous hurlez, vous vous arrachez les cheveux, vous allez courir sous la pluie jusqu’à vous écrouler.

B : Vous arrêtez d’aller en concert. D’ailleurs cette désilusion vous pousse à remettre toute votre existence en question : dès demain matin, vous redevenez célibataire, vous démissionnez et vous déménagez à l’autre bout du monde.

C : Vous essayez de vous changer les idées en allant voir un one-man show ou une comédie au cinéma

D : Vous remplacez la soirée à écouter du rap dans une salle de concert par une soirée à écouter du rap au casque

E : Cette soirée ratée n’est qu’une énième preuve de la mauvaise santé de votre couple : ok l’absence de Disiz n’a rien à voir, mais ça n'empêche pas de ranger ses chaussettes qui trainent.

A : Vous refusez de lui répondre : le monde du travail vous révolte, vous claquez la porte et quittez l’agence en hurlant.

B : Vous hésitez entre une reprise d’études dans un domaine à mille lieux de votre parcours, et une reconversion professionnelle sur un métier qui ne vous correspond pas du tout.

C : Vous visez un poste de comptable mais la conseillère vous verrait bien en auteur de sketchs.

D : Ingé-son, beatmaker, journaliste musical, garde du corps de Jul : peu importe, du moment qu’il y a un rapport avec le rap.

E : Vous demandez à votre conseillère si elle est disponible ce soir, parce que bon, vous êtes divorcé maintenant et donc ouvert à de nouvelles rencontres et … non mais c’est bon, je rigolais, appelez pas la sécu. Mais lâchez-moi, bordel !

Suite à une mauvaise manip, la discographie complète de Disiz disparaît des plateformes de streaming pendant 24h. Vers quelle alternative vous tournez-vous ?

A : Vous commencez par jeter votre téléphone contre le mur, avant d’envoyer un mail incendiaire au service client de Spotify. Ensuite, vous écoutez en boucle Antisocial, de Trust, toute la journée.

B : Vous vous plongez dans la discographie de Frankie Knuckles.

C : Vous revenez aux fondamentaux avec NTM et IAM, avec des entractes pour vous refaire les albums des Inconnus et de Fatal Bazooka.

D : Haroun, Furax Barbarossa, Hugo TSR, Lacraps : vous aimez les couplets denses, les rimes riches, bref, le rap pur et dur pour les braves.

E : Pas de problème, vous lancez votre playlist “lendemains de rupture”, une valeur sûre.

Niveau cuisine :

A : Piment, harissa, wasabi, moutarde, poivre : peu importe du moment que ça arrache.

B : Vous avez souvent envie de changer, de bouleverser vos habitudes, de découvrir des plats que vous ne connaissez pas.

C : Vous voulez juste un Mc Morning salé, vous savez, celui avec l'œuf.

D : Rien de mieux que la bonne vieille cuisine traditionnelle, celle de votre enfance, celle qu’on fait pu’ aujourd’hui parce qu’il y a plus que de la bouffe industrielle ma bonne dame.

E : “De toute façon c’est moi qui fais la cuisine tous les soirs, toi tu fous rien et en plus tu te plains de ce que je prépare, j’aurais du écouter ma mère”.

Votre film préféré :

A : Godzilla

B : From Dusk till Down (Une nuit en enfer en VF)

C : The King of Comedy (La Valse des Pantins)

D : Beat Street

E : Revolutionary Road (Les Noces rebelles)

Chaque matin, vous commencez votre journée avec une philosophie :

A : Il faut se laisser guider par ses émotions, y compris celles négatives.

B : Ce qui compte, c’est de casser tous les codes, ne jamais laisser la société dicter ses choix.

C : Vous avez un badge “Philosophe du ghetto” et le bagage du gars qu’a tout vu.

D : Le rap c’était mieux avant, quand c’était du rap.

E : Le mariage est une prison, fini de payer ma dette à la société.

Au McDo, on refuse de vous servir un McMorning, alors que vous avez demandé à 11h59 :

A : Vous montez sur le comptoir, hurlez des insanités, et cassez la machine à boissons qui sert du Coca coupé à l’eau

B : Vous changez vos plans et vous allez au chinois

C : Vous gardez l’histoire en mémoire et vous en faites un single à succès

D : Impossible, vous n’allez jamais au McDo, ce symbole ultime du capitalisme que vous dénoncez dans vos 16 mesures à chaque open-mic.

E : Tout ça ne serait pas arrivé si votre moitié vous avait préparé un petit déjeuner ce matin. Vraiment la vie de couple, quel enfer.

Comment avez-vous réagi à l’annonce du premier confinement, en mars 2020 ?

A : Un sentiment de colère envers les décideurs politiques, les mecs qui disaient que ce n’était qu’une grosse grippe, les pangolins, chauve-souris, et autres présumés coupables, la société occidentale, le progrès, la technologie, la Planète Terre, et même l’Univers entier, tiens.

B : C’est l’occasion de changer de mode de vie, d’expérimenter des choses nouvelles, et pourquoi pas de reconstruire une société différente en faisant table-rase du passé.

C : Pangolin, chauve-souris, vison … et si tout ça c’était pas à cause d’un putain de poisson rouge ?

D : Vous avez passé six semaines à freestyler en visio avec vos potes.

E : La cohabitation avec votre moitié a été une terrible épreuve.

Pour les prochaines vacances :

A : Le Japon, direction Hiroshima et Nagasaki.

B. Objectif dépaysement : vous voulez voir de nouveaux décors, goûter des plats inédits, respirer un air différent.

C. Un pied en France, un pied au Sénégal.

D : New York, Queensbridge.

E : Vous partez tout seul, terminé les voyages en couple.

Résultats

Vous avez une majorité de A : Vous êtes Disizilla. Vous avez beaucoup de colère à exprimer, pour beaucoup de raisons différentes : la peur, la maladie, la société, le système universitaire, le racisme … Vous avez besoin de vous révolter, de crier au monde qu’il est injuste, et même si vous ne pouvez rien y faire, l’exprimer sans retenue vous fait le plus grand bien.

Vous avez une majorité de B : Vous êtes Dans le ventre du crocodile. Vous avez besoin de changement dans votre vie, vous voudriez tout effacer et repartir sur une toile blanche. Vous expérimentez, vous empruntez une route, puis un autre, sans trop savoir dans quelle direction vous diriger. Pas d’inquiétude : vous n’allez pas vous perdre en chemin, et cette expérience vous servira à mieux vous connaître.

Vous avez une majorité de C : Vous êtes Le Poisson Rouge. Vous abordez des thèmes sérieux, parfois même sombres, vous faites dans l’introspection, et vous avez beaucoup de respect pour la culture dans laquelle vous baignez. Pourtant, tout le monde ne retient de vous que les moments où vous racontez des histoires un peu marrantes, et on vous voit comme le comique de service. Bon courage pour vous détacher de cette étiquette.

Vous avez une majorité de D : Vous êtes Rap Machine, un bon gros retour aux fondamentaux. Vous aimez le rap pur et dur, celui où ça kicke, celui qui performe. Le chant, les balades, la mélodie, les toplines, très peu pour vous.

Vous avez une majorité de E : Vous êtes L’Amour. Votre vie est marquée par la séparation amoureuse, vous avez besoin d’un nouveau départ. Niveau humeur, vous pouvez être aussi enjoué sur la forme que sombre sur le fond. A la fois libéré de certaines contraintes pesantes, et seul face à un avenir inconnu, vous ne savez pas vraiment à quoi ressemblera la suite.