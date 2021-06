Quand Vladimir Cauchemar et RK reprennent Christophe Willem

La connexion entre les deux artistes dispo sur le tout nouvel EP de Vladimir Cauchemar est assez surprenante.

par Team Mouv'

De Soso Maness à Zuukou Mayzie en passant par Vladimir Cauchemar, le rap français promet encore de belles sorties en juin pour bien préparer l'été et Genono vous a fait la liste juste ici .

Parmi les joyeusetés de sorties, ce vendredi 4 juin on a eu le droit aux projets de Soso Maness, Zuukou Mayzie, Luv Resval, Némir ou encore Vladimir Cauchemar .

Le projet très attendu du producteur masqué s'intitule Brrr. L'attente des fans touche à sa fin puisque l'album est disposur toutes les plateformes . On avait déjà pu entendre plusieurs extraits de ce projet épique, notamment le morceau Elevation feat Vald, et Les Professeurs feat Freeze Corleone et Seth Gueko , Brr connexion très attendue avec Laylow et le tonton Rim'K ou encore Blizzard avec Benjamin Epps !

Sur l'EP 10 titres on retrouve également au casting Captain Roshi, Lala & ce, Lefa mais aussi le jeue rappeur du 77 RK avec une connexion assez surprenante sur le 6ème morceau Bloocc.

En effet, le producteur et RK reprennent le titre de variété Double je de Christophe Willem aka La Torture sorti en 2007et gagnant du télé - crochet musical Nouvelle Star. On vous laisse écouterle titre en question et l'EP juste ici :