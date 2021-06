Quand Telefoot se fait avoir par une parodie de Jul pour l’hymne des Bleus

La boulette de l'émission Téléfoot...

par Team Mouv'

Grand amateur de football, Jul avait annoncé il y a quelques jours au micro de l'Equipe, qu'il serait bouillant pour faire l'hymne officiel des Bleus pour l'Euro avec un tube dont il a le secret . Un jour si l'occasion se présente .

Des propos qui ont évidemment excité les foules et les internautes car oui, le peuple français réclame du Jul pour ambiancer les Bleus et pour célébrer leurs prochains titres avec cette vibe marseillaise si singulière. Pensant avoir une grosse exclu, l'émission culte Téléfoot sur TF1 a cru détenir une pépite : un extrait de ce fameux hymne du J . . . Sauf qu'ils sont tombés dans le panneau, puisque évidemment c'est une parodie et que Jul n'a pas encore bossé sur un quelque conque morceau pour l'équipe de France de foot . Ils ont cru que c'était un son pour "rigoler" du rappeur marseillais, mais en fait c'est Krono Muzik qui s'est amusé à l'imiter .

Voici la version longue :

Sans rancune Téléfoot, l'amour rend parfois aveugle . . .

Jul, si tu nous lis, on attend ton morceau officiel pour les Bleus !