Quand Snoop Dogg reprend "Stand By Me" de Ben E. King en hommage à sa mère

Pour sa mère décédée il y a quelques jours, Snoop Dogg a repris la chanson "Stand By Me".

par Team Mouv'

Après le décès de sa mère le weekend dernier, que Snoop Dogg a annoncé le 24 octobre, celui - ci vient de reprendre la chanson Stand by Me pour lui rendre hommage .

Il y a quelques jours, Snoop annonçait que sa mère s'était éteinte après un long combat, sans préciser exactement les causes de son décès . Le rappeur de 50 ans, très proche de sa mère, est en plein deuil et vit les événements avec beaucoup d'émotion, qu'il partage avec ses fans sur les réseaux et dans ses prises de paroles .

Snoop au comble de l'émotion

Mais c'est sur scène que Snoop a rendu le plus bel hommage à sa mère : l'artiste avait en effet un concert de prévu quelques heures après son annonce au Big Night Live à Boston . Et plutôt que d'annuler le show, le dogg a décidé de le maintenir, mais d'y ajouter une petite note en mémoire de sa mère . Il a ainsi confié à son public : "Je n'allais même pas venir ici et rapper ce soir parce que ma mère est décédée plus tôt ce soir, mais en pensant aux gens de Boston, je voulais venir et être présent pour vous tous parce que c'est ce que ma maman aurait voulu que je fasse" .

Le rappeur iconique de la scène américaine a également terminé son concert avec le plus beau des cadeaux : il a lancé Stand By Me et demandé à la foule de lever deux doigts en l'air en hommage à sa mère . Snoop aurait alors enlevé ses lunettes pour chanter avec la chanson :"je ne vais pas pleurer, je ne vais pas pleurer, non, je ne verserai pas une larme, tant que tu restes auprès de moi, tu restes auprès de moi". L'artiste aurait ensuite remercié le public en expliquant qu'il "avait besoin de ça" .

L'émotion était donc très forte dans la salle, et Snoop était apparemment très ému après le show . L'organisateur de la soirée, Randy Greenstein, a expliqué à Page Six que c'était un Snoop bouleversé qu'il a rencontré, et que ce dernier a eu l'idée de cet hommage par lui - même et n'avait pas prévenu ses collaborateurs .

Un moment très fort, pour les fans de Snoop comme pour lui - même . Et on espère que sa maman l'a entendu de là où elle est, et qu'elle reste auprès de lui .